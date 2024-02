Brenda Zambrano revela que abortó por presión de su ex pareja

La influencer mexicana Brenda Zambrano compartió en una reciente entrevista con el youtuber Alfredo Cantú en su podcast Un tal Fredo, una conmovedora historia sobre las dificultades y traumas que enfrentó durante un pasado noviazgo.

En este espacio, Zambrano abrió su corazón sobre un capítulo oscuro de su vida, marcado por la violencia y la manipulación por parte de una expareja, especialmente durante un momento tan delicado como el de un embarazo no planeado.

Originaria de Hidalgo, Zambrano se trasladó a la Ciudad de México con grandes esperanzas de abrirse camino en el entretenimiento. Su oportunidad llegó cuando se unió al elenco de ‘Mitan y mitad, juego de amor’, un reality show que prometía ser el trampolín para su carrera en la farándula. Fue durante su participación en este programa, a la temprana edad de 18 o 19 años, donde conoció a un hombre que capturó su corazón, llevando su relación a un nivel más profundo.

Sin embargo, la noticia de su embarazo marcó un punto de inflexión en la relación. Al revelarle a su pareja que esperaban un hijo, él reaccionó con indiferencia y la presionó para que terminara con el embarazo, dejando a Zambrano en un estado de shock y desolación.

“Me enamoré completamente, creí que todo iba bien, pero entonces quedé embarazada y todo cambió”, confesó Zambrano, describiendo el momento como extremadamente traumático.

La influencer también compartió lo difícil que fue para ella lidiar con la situación, sintiéndose joven e inmadura, y sin saber cómo manejar la presión de tomar una decisión sobre el embarazo. A pesar del apoyo limitado de su madre, la influencia de su pareja en aquel momento fue determinante, llevándola a tomar la dolorosa decisión de terminar con el embarazo, una elección que pronto se complicaría aún más cuando su pareja la abandonó repentinamente.

“Él me convenció de que no estábamos listos para ser padres, que éramos demasiado jóvenes y que tenía mucho por vivir. Cegada por el amor, accedí, pero una semana después, me dejó”, reveló con tristeza. Este evento no solo terminó su relación, sino que también la dejó con profundas cicatrices emocionales, luchando por superar el recuerdo de la pérdida y el abandono.

Zambrano también reflexionó sobre las razones detrás de la actitud de su ex pareja, apuntando a su liberalismo como un factor que él consideraba incompatibles con su propia imagen pública.

Esta experiencia, aunque dolorosa, ha sido un punto de inflexión en la vida de Zambrano, iluminando las complejas dinámicas de poder y control en las relaciones y el impacto duradero de las decisiones tomadas bajo influencia emocional.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR