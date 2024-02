Madre de ganador de ‘La Voz Kids’ asegura su exesposo sí se robó el premio

El niño que en el 2019 ganó “La Voz Kids”, Roberto Xavier, reapareció y por medio de redes sociales se hizo viral la entrevista que dio hace unos años cuando declaró que su padre lo abandonó y se robó los 500 mil pesos que había ganado.

El padre del adolescente publicó un video en el que se defendió y aseguró que no se robó el premio de su hijo, sin embargo, ahora es la madre de Roberto Xavier, quien por medio de un video publicado en la cuenta de TikTok eslowolse, desmintió al papá del cantante.

“Yo soy Victoria Ramírez Rangel, mamá de Roberto Xavier, nos sorprendió la noticia de que el papá está ofendido, por ahí también hay unos comentarios de algunas personas diciendo que ahora si lo que hicimos en el pasado lo pagamos”.

En el video, la mamá de Roberto Xavier se defendió de los ataques que ha recibido en redes sociales tras darse a conocer su historia.

“Sí tiene toda la razón, todo se paga aquí en la Tierra y nadie nos vamos de aquí sin pagar lo que hicimos y espero que esa persona se acuerde también que tiempo atrás de alguna manera me ofendían y me insultaban, yo no trato de vivir del pasado”.

Mamá de Roberto Xavier pide pruebas a su exesposo

La mamá del cantante le pidió a su esposo que presente pruebas de que no se robó el dinero que ganó su hijo y el cual estaba destinado a un fideicomiso para los estudios del adolescente.

“Creo que es momento de que las saque (pruebas) para que ya la gente no lo siga atacando, como dijo mi hijo, cuándo él quiera estamos dispuestos a ir y nos disculpamos, pero cuando nos compruebe que el dinero está ahí”.

La madre de Roberto Xavier mencionó que cuando su hijo ganó el show, ella y su exesposo acordaron crear una cuenta en el banco para tener ahí el dinero, por lo que nunca se imaginó que el padre del cantante los iba a traicionar.

“Nunca imaginamos de esta manera nos iba a traicionar. Traicionó la confianza tanto de mi hijo como mía”.

El padre de Roberto Xavier hace unos días publicó un video en el que dijo que no se había robado el dinero y que estaba en un fideicomiso destinado a los estudios de su hijo.

Sin embargo, Roberto Xavier reiteró que su papá sí le robó su premio y que incluso le mencionó que él tenía derecho sobre ese dinero debido a que el señor le había enseñado a cantar.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR