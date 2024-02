Denuncian presunto engaño de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas

ALTAMIRA, TAM.- De oficio carretonero, Jesús Eduardo de la Fuente Reyes se dijo engañado por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, cuyo personal le hizo firmar un documento que mantiene en prisión a su hermana y cuñado.

Él no sabe leer ni escribir y la pareja fue imputada por la muerte de su bebé de tan solo dos años de edad.

“Estoy en una situación muy grave por lo de mi hermana y su pareja que están encerrados en el penal de Altamira, me salieron que yo soy el que está denunciando y yo la verdad no sabía, no sé leer ni escribir”.

La pareja fue imputada por el delito de homicidio en agravio del bebé y que la fiscalía lo señala como denunciante, a pesar de haberle dicho al ministerio público que el niño tenía problemas de salud.

El residente de la colonia Adriana González de Ciudad Madero, aseveró que su sobrino murió de enfermedad, aunque no especificó de qué tipo y que su hermana y cuñado nada tuvieron que ver en la situación.

La pareja se encuentra recluida desde hace dos años en el Centro de Ejecuciones y Sanciones (Cedes) de Altamira, por lo que hizo un llamado a las autoridades para que los dejen en libertad, ya que en ningún momento los señaló como responsables de la muerte.

“Me siento culpable de que estén encerrados porque los ministeriales me dijeron que era lo de un trámite, pero resultó que yo era el que estaba denunciando”.

POR OSCAR FIGUEROA