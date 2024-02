Erasmo, gana candidatura

Tras varios meses de especulaciones, finalmente la alianza de Morena resolvió que el diputado federal Erasmo González será el candidato a la alcaldía del municipio de Madero.

De acuerdo con el delegado del CEN, Mario Llergo, el presidente de la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del congreso federal ganó la encuesta superando por 5 puntos al empresario Abel Oseguera, que quedó segundo en el proceso.

El tercer sitio fue ocupado por el coordinador del Bienestar, Claudio De Leija, el cuarto, por la presidenta del sistema DIF, Ana Cristina Organista de Oseguera, el quinto por Adrián Cruz y el sexto por el tesorero Carlo González Portes.

González Robledo, con licencia al cargo legislativo a partir de este martes, recibió la noticia “con mucho honor y alegría” y señaló que, “a partir de hoy comienza una nueva historia para trabajar por la consolidación de la transformación de Madero”.

La designación de la fórmula de Eugenio Hernández y Maki Ortiz como candidatos del partido Verde al Senado por Tamaulipas, por otra parte, tiene como objetivos fundamentales, el primero quitar votos al PRI, la segunda al PAN, como ha propuesto el plan C de la 4T.

Si funciona la estrategia, el partido guinda impediría, en el norte, la zona de mayor influencia de la exsenadora, la llegada del dirigente estatal de Acción Nacional, Luis René Cantú Galván, a la alcaldía de Reynosa, en el centro, en donde el exgobernador tiene más simpatizantes, la de Oscar Almaraz Smer a la del municipio de Victoria.

Al mismo tiempo evitaría el arribo de la candidata albiazul al senado, Imelda Sanmiguel, vía primera minoría, actualmente en poder de Ismael García Cabeza de Vaca, dejar a los panistas sin representantes en la cámara alta y conservar la mayoría de los asientos del congreso del estado.

A decir de las mediciones de la firma Electoralia publicada el fin de semana, Geño estaría arriba de la candidata panista en las preferencias electorales, sin embargo, habrá que esperar los resultados de los sondeos del resto de las encuestadoras para saber si Hernández Flores llegará o no al escaño.

Mientras tanto, la percepción generalizada es que, no obstante que la comisión permanente del PAN difirió dos semanas la designación de los candidatos de Tampico, las propuestas del alcalde Chucho Nader continúan firmes.

Desde la óptica de los votantes, la diputada Rosa María González superará al diputado Edmundo Marón, Pepe Schekaibán, será el candidato a diputado por el 21 distrito y la profesora Magda Peraza Guerra por el 22.

Los electores de a pie piensan que no tomar en cuenta las fórmulas sugeridas por Chucho expondría al PAN a una derrota pues sin el apoyo del jefe edilicio, quien será candidato a diputado federal por el VIII distrito, el partido de Gómez Morín no podría retener la plaza política tampiqueña.

