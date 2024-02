Joven narra cómo Paulina Rubio la discriminó por su físico y orientación sexual

En redes sociales se viralizó un video en el que la usuaria de TikTok @normaguacamole comparte su experiencia viajando con Paulina Rubio y su mala actitud desde el inicio que le llevaron a hacer comentarios gordofóbicos y lesbofóbicos.

La joven compartió un video en la popular red social en el que detalla cómo un malentendido con la intérprete de “Causa y Efecto” desató un momento desagradable e incómodo durante un vuelo de American Airlines de Miami a La Guardia hace unos días.

¿Por qué Paulina Rubio fue acusada de discriminación?

La usuaria de TikTok @normaguacamole comenzó diciendo que desde la sala de abordaje reconoció a Paulina Rubio, una vez que subieron al avión, sus amigos, su novia y ella, se percató de que la cantante estaba sentada en su lugar, el cual era junto a la ventana.

Fue entonces que un empleado de la aerolínea revisó y confirmó que el lugar de “La chica dorada” era junto al pasillo, lo cual no le pareció a la cantante:

Ella estaba enojada y me dijo a mí que como yo estaba muy grande, necesitaba más espacio y que me sentara en el asiento del pasillo, mis amigos se ofendieron por mí y le dijeron que no necesitaba ser grosera conmigo, que se sentara su asiento y que respetara”

Pero esto sólo fue el inicio del problema, pues la tiktoker narra que cuando Paulina se levantó, golpeó a su amiga con su chamarra y nuevamente le recordaron a la cantante que no había necesidad de ser agresiva.

A ella (Paulina Rubio) se le olvidó su identificación en el asiento y se la di, me pidió que bajara la persiana y la bajé, pidió que le pasaramos sus wipes (toallitas húmedas), se las pasamos”.

Aproximadamente 45 minutos después, la novia de la tiktoker se levantó para ir al baño, por lo que le pidió permiso a la cantante para pasar, pero Paulina le dijo que lo haría si ella pasaría, pero si su novia, la chica a la que llamó “grande” quería, no la dejaría pasar.

En cuanto se fue al baño Paulina volvió hacia mí, dirigiéndome la palabra, primero disculpándose y después siguió diciéndome que no me debí tomar la Coca que me dio la aerolínea y que no me debería haber comido las galletas y que a lo mejor ella había venido “de Dios” para decirme lo que no me dice mi mamá ni mi pareja”

Fue entonces cuando la usuaria le contestó que ella no era nadie para decirle lo que tenía que hacer, que necesitaba aprender a respetar y que no podía meterse en su vida, a pesar de ser una celebridad mexicana, pues eso no le importaba, luego pidió ayuda a alguien del avión para decirle que se sentía acosada por Paulina Rubio.

Finalmente se calmó (Paulina Rubio) y regresó mi pareja, cuando regresó y se sentó, Paulina le dijo a mi pareja que eramos un par de ‘weird lesbians’ (lesbianas raras) y ahí mi pareja le dijo que ya fue suficiente, que no iba a dejar que nos discriminara y que nos faltara al respeto”

¿Cómo se resolvió el problema con Paulina Rubio?

Para resolver la situación, una persona le ofreció a Paulina Rubio cambiarle el lugar y ella accedió, pero esta situación había afectado a la tiktoker por la mala experiencia que vivió:

Yo me levanté porque yo estaba destrozada, triste, emocional y me fui para atrás, ahí estaban dos personas que trabajan en la aerolínea y dijeron sentirse mal por lo que había pasado”

Al llegar a su destino, había una persona de la aerolínea dispuesta a hablar con ellas sobre la situación, se mostró empática y les facilitó hablar con la policía, pero las autoridades refirieron que como no hubo alguna agresión física, no se podía hacer algo más, pues tampoco había evidencia.

Lo que yo quisiera dejarle saber a ella es que necesitamos tratar a la gente más amable porque estamos viviendo tiempos muy feos y no sabemos lo que está pasando en las vidas ajenas como para venir y decir nuestra opinión hacia ellos”

El clip recibió decenas de comentarios, entre los cuales destacan las siguientes opiniones:

• “Sí tienes tu razón pero yo en tu lugar si le hubiera cedido el asiento a Paulina Rubio y hubiera tenido una gran experiencia con una leyenda del pop en español”

• “Demasiado difícil creerlo. Artistas solo vuelan primera clase. El otro día me senté enseguida de Sin Banderas, en McAllen, pero primera clase claro”

• “Paulina es un Ángel que buenos consejos”

• “Te dijo la verdad, no Coca Cola ni dulces”

• “Lo que sale de la boca de cada persona es lo que traen por dentro. Hiciste muy bien defenderte con clase”

• “Uno nunca sabe por lo que la otra persona está pasando”

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR