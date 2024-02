‘Mi papá nos secuestró’: Vampiro Canadiense

Ian Richard Hodgkinson, mejor conocido como el luchador Vampiro Canadiense, reveló que su papá los abandonó cuando él tenía tres años, por lo que no pudo conocerlo y cuando se reencontró con él, fue para secuestrarlos.

Mi papá nos abandonó, no lo conocí. La siguiente vez que vi a mi papá nos secuestró, mi hermana y yo, diciendo que mi mamá nos dio permiso de ir de vacaciones con él, pero era extraño porque nunca nos hablamos, no lo conocí, lo conocí en fotos. Emocionado de conocer a nuestro papá, pensando…, pues nos fuimos”, indicó Vampiro Canadiense en una entrevista con Latin Lover para el podcast “LA LUCHA MÁS FUERTE es ABAJO DEL RING”.

Al transcurrir los días, puso los pies sobre la tierra y empezó a decirle a su papá que quería hablar con su mamá.

“Ya como 10 días después, puse mis pies en el piso, ya quiero hablar con mi mamá. Cuando hablamos con mi mamá ya se involucraron los policías y fue un desmadre porque nos sacó de Canadá a EU y nos escondió”, contó.

El originario de Thunder Bay, Ontario, Canadá, incursionó en la lucha libre en 1984. Trabajó para las empresas World Championship Wrestling (WCW), Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), Triple A, WWE, IPW, TNA, IWA, entre otras empresas.

Vampiro Canadiense viene de una familia humilde, su infancia no fue nada fácil, tuvo que ir a misa todos los días, creciendo con mucha fe en Dios. Reveló que sufrió abuso sexual cuando tenía siete años por parte de un vecino y otro caso se dio en la escuela.

“Tenía que ir a misa todos los días, crecí con mucha fe en Dios, crecí en la iglesia. Cuando fui creciendo vino un cambio muy drástico.

Sufrí abuso sexual de mi vecino cuando tenía 7 años, otro en la escuela. Hay un trauma muy grande, estaba llegando a una edad cuando empecé a reaccionar con mucha violencia en la escuela. Tenía como 11-12 años y me mandaron con el padre, fui a una escuela católica”, compartió.

Admitió el exluchador que se fue por el mal camino y fue un episodio drástico que cambió su vida.

“Me fui por mal camino y hubo escenarios de mi vida en el que…, hubo mucha violencia, tenía que hacer cosas por dinero y lastimaba a gente físicamente y me daba cuenta que una vez que lastimé a alguien tan drásticamente que ya cambié su vida, y fui ahí cuando empecé a cambiar mi vida, ‘no soy capaz de hacer eso, quién soy yo.

Me daba cuenta que todos mis traumas estaban provocando usarlos como excusas para hacer ese tipo de cosas y es en este momento en que busqué ayuda”, narró.

Ian Richard Hodgkinson indicó que el Vampiro Canadiense sigue vigente por algo. México le dio muchas cosas y si cuenta estas experiencias, es para ayudar a alguien más.

“Vampiro sigue vigente por algo. México me dio todo, me aguantaron todos, si mis experiencias pueden ayudar a alguien que está sufriendo y no sabe cómo escaparse, habla, habla con quién sea, no lo escondas, te puede salvar tu vida”, indicó.

Actualmente, Ian hace labor social de ayudar a jóvenes en los centros de rehabilitación.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR