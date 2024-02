Las costosas camionetas Cybertruck de Tesla …se están oxidando

La Tesla Cybertruck, uno de los lanzamientos más destacados del año 2023, continúa generando titulares en el 2024 debido a problemas inesperados relacionados con su distintiva carrocería de acero inoxidable. A medida que los propietarios recibieron y utilizaron las primeras unidades del pick-up, están surgiendo preocupaciones sobre la vulnerabilidad de esta carrocería ante la corrosión y la oxidación, desencadenando una discusión en comunidades en línea y foros especializados.

La carrocería de acero inoxidable del Cybertruck, aunque llamativa, es una rareza en el mundo de la producción de automóviles, más allá del famoso DeLorean DMC-12. Esta elección de diseño, inspirada en coches de competición más antiguos, plantea desafíos inesperados para los propietarios, ya que la falta de pintura deja al vehículo más expuesto a los elementos naturales.

Tesla’s Cybertrucks are already rusting — Report

The pickup, marketed as an all-terrain vehicle with a striking stainless steel exoskeleton, has reportedly disappointed quite a few of its owners – by beginning to rust when exposed to the elements.

