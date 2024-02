Padre de familia denunció negligencia escolar en la primaria Bocanegra

CD. VICTORIA, TAM.- Un padre de familia de la escuela primaria Francisco González Bocanegra de Victoria, denunció a la directora del plantel, Edna Bellanira López Reyes de negligencia médica, por no llevar a su hija a revisión médica tras sufrir una caída desde su propia altura y fracturarse codo y muñeca.

El quejoso dijo en entrevista con EXPRESO que la directora y personal de plantel valoraron a su hija que tiene 10 años de edad y decidieron que no era necesario llevarla a un centro hospitalario.

Pese a que el accidente ocurrió a las 8:00 horas no fue hasta las 12 del medio día que le avisaron para que fuera por su hija que se quejaba de dolor, tampoco le dijeron sobre el seguro escolar.

“Yo me lleve a mi hija al IMSS y el traumatólogo me dijo que era fractura de codo y muñeca”, al ir a hablar con la directora por haber cometido negligencia médica, la maestra le dijo que era un exagerado y que estaba haciendo do mucho show.

“La supervisora fue la única que quiso atenderme y escucharme”, pero no hay ninguna llamada de atención para la directora, “la están encubriendo pese a que no sólo es negligente con los alumnos sino también con los recursos del plantel educativo.

Dijo que la directora tiene una denuncia en Llera por desvío de recursos escolares y lo mismo está pasando en esta primaria porque no les quiere informar del destino de 500 mil pesos”.

“La directora dice que yo hice un circo cuando el dictamen médico dice otra cosa de ma salud de mi hija”.

POR NORA ALICIA HERNÁNDEZ HERRERA