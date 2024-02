Rusia detiene a mujer por donar 51 dólares a Ucrania; enfrenta cargos por traición

Una bailarina de 33 años, con ciudadanía estadunidense y rusa, fue arrestada en Rusia y enfrenta cargos de traición por supuestamente donar 51 dólares a la campaña bélica de Ucrania contra Rusia, según informaron medios como Fox News.

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) reportó el arresto, acusando a la mujer de recolectar fondos para el ejército ucraniano desde su residencia en Los Ángeles, California.

Desde febrero de 2022, ha recaudado fondos de forma proactiva en interés de una de las organizaciones ucranianas, que posteriormente las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizaron para comprar medicinas tácticas, equipos, armas y municiones”, dijo el FSB. “Además, en Estados Unidos, este ciudadano participó repetidamente en acciones públicas en apoyo al régimen de Kiev”.

❗🇷🇺⚔️🇺🇸🇺🇦 Russian authorities detained a citizen with dual nationality of Russia and the United States and residing in Los Angeles, Ksenia Karelina, on suspicion of treason.

According to the Russian government, Karelina was dedicated to collecting funds for an unidentified… pic.twitter.com/0Zn5jNJfDs

— 🔥🗞The Informant (@theinformantofc) February 20, 2024