Así se despidió Daniel Bisogno de su hija cuando pensó que iba a morir

CIUDAD DE MÉXICO.- A principios de febrero Daniel Bisogno fue hospitalizado de emergencia, algo que encendió de inmediato las alertas sobre su estado de salud debido a que en mayo de 2023 fue sometido a una cirugía de emergencia por la que, incluso, él pensó que moriría. Ante este temor, el conductor le dedicó un desgarrador mensaje a su única hija, Michaela, sobre quien también reveló que ya tenía preparado su testamento para no dejarla “desamparada”.

Daniel Bisogno se despide de su hija

Luego de que fuera hospitalizado por una ruptura várices esofágicas, el también actor, de 50 años, concedió una entrevista a Pati Chapoy para “Ventaneando” en la que habló del temor que tenía de morir y dejar a su pequeña hija, de 7 años de edad. Ante esto no dudó en dedicarle un emotivo mensaje con el que le expresó su total cariño y relató la manera en la que despidió de ella antes de entrar al quirófano.

“Papito va a entrar al hospital, pero no quiero que nunca se te olvide que jamás vas a encontrar una persona que te ame tanto como te he amado yo y que tú me hiciste la persona más feliz del mundo. Quiero que seas feliz, que siempre te rías, que estés contenta; quiero que tengas la oportunidad de buscar todos los ridículos que hizo tu papá, porque en algún momento que te sientas triste cuando estés más grande a lo mejor te vas a reír y vas a decir, mi papá es chistoso. Que sepas que nada me dolería más en el mundo que no volver a verte, no volver a abrazarte”, dijo el conductor.

Reporte médico de Daniel Bisogno

El pasado 9 de febrero de este año Daniel Bisogno fue hospitalizado de emergencia una vez más, aunque fueron días después cuando Pati Chapoy reveló que el conductor permanecía en terapia intensiva e intubado debido a que tenía dificultades para respirar como resultado de una fuerte infección en los pulmones.

Ante los rumores de un diagnostico de encefalopatía hepática informado por el periodista de espectáculos Jorge Carbajal, Pedro Sola informó que su compañero de cámara estaba en recuperación con un “buen pronóstico” y que aún estaría intubado varios días por decisión de sus médicos con la intención de que se fortalecieran sus pulmones: “Pensábamos que le iban a quitar el tubo, no, los doctores decidieron que dos o tres días más para que esté más fortalecido”.

Con información de Heraldo de México