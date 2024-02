El arte de reciclar y transformar

ALTAMIRA, TAM.- Con el propósito de evitar que no terminen en lagunas o canales, el uso de llantas para realizar artesanías se ha incrementado en el sur de Tamaulipas.

Los comerciantes reconocieron que no se trata de un material muy fácil de manejar, pero que con un poco de esfuerzo se pueden elaborar macetas y hasta columpios.

En Altamira se ha incrementado drásticamente la presencia de neumáticos por la gran cantidad de tractocamiones que circulan diariamente por la ciudad. “Mi esposa me ayuda a pintar, a decorar, yo las hago, pero ella me ayuda a lavarlas, tengo 81 años y desde hace 15 años elaboro las macetas”, comentó el artesano Eulogio Piñón Arroyo.

Junto con su esposa Silvia Torres de 65 años de edad, hace columpios, tucanes grandes y “puedo hacer lo que sea, aunque mis piernas no me ayudan mucho”. Hace tres años se sometió a una operación de cadera, pero no quedó bien y en la actualidad requiere de las muletas para caminar.

“Tengo tres años que me operé de la cadera y en la última operación quedé mal, antes me podía mover, pero sin las muletas no puedo dar un paso”.

Las ganas de trabajar y la necesidad de comer, fueron los factores influyeron para que aprendiera a elaborar artesanías con las llantas.

“De ahí me he mantenido y de las macetas grandes me aviento un día completo, pero me tardo más porque se pintan, que se sequen y después decorar, tal vez día y medio”.

En algunos ejidos de Altamira, la gente también ha obtenido un provecho de las llantas que dejan los operadores de camiones a bordo de carretera, hacen con ellas diferentes objetos.

“Antes hacía muchos trabajos y para las llantas uso pulidor, un taladro para agujerear, no hemos vendido casi nada, en el rodante vendo unas dos o tres macetas pequeñas, tal vez dos grandes y ahorita tengo cuatro domingos que no vendo”, refirió.

Durante las jornadas de limpieza que se hacen en las colonias de Altamira, los neumáticos son los principales residuos que son levantados por el personal de Servicios Públicos.

En lagunas como las ubicadas en la colonia Nuevo Madero están llenas de neumáticos que han sido arrojados por los carretoneros. En la actualidad, una empresa le solicitó permiso al ayuntamiento de Altamira para la instalación de una trituradora de llantas, será la primera de su tipo en la región, siempre y cuando el proyecto sea autorizado.

Está previsto que la trituradora estaría en un predio que se ubica a unos metros del Complejo Administrativo de la Retama. El proyecto presenta un importante avance, se encuentra en la etapa de permisos ante la Secretaría de Medio Ambiente de Tamaulipas.

“Esta trituradora se encuentra a unos 300 metros de las instalaciones de la Retama, frente a la Guardia Nacional y es aquí donde estaría trabajando”, comentó el subdirector de Ecología y Medio Ambiente, Rafael Muñoz Alcalá En tres meses aproximadamente estaría en funcionamiento, ya que el inversionista solo está a la espera de recibir la autorización.

Uno de los proyectos contemplados con los residuos de los neumáticos es la rehabilitación de calles, tal y como se ha empleado en otras localidades.

“El plan es que el material sea reutilizado para su proceso y posteriormente hacer el pavimento de las calles”.

POR OSCAR FIGUEROA