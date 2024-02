Hermano de Daniel Bisogno habla sobre el estado de salud del conductor

CIUDAD DE MÉXICO.- Daniel Bisogno se encuentra intubado y en terapia intensiva, así lo dio a conocer Pati Chapoy, titular de “Ventaneando”, desde entonces ha habido incertidumbre por conocer más detalles sobre el estado de salud del conductor, pero hasta el momento sólo se sabe que tiene una infección en los pulmones.

Fue esta tarde cuando su hermano, Alex Bisogno, fue captado ingresando al hospital en el que se encuentra el conductor de “Ventaneando”, luego de que Pedro Sola y Pati Chapoy dieran una actualización sobre la evolución del actor apodado el “Muñeco”.

¿Qué dijo el hermano de Daniel Bisogno sobre su estado de salud?

A través de un breve clip publicado por “Chisme No Like”, se muestra a Alex Bisogno ingresar al nosocomio en donde se encuentra Daniel Bisogno, ahí fue abordado por los reporteros, quienes le preguntaron cómo se encuentra el conductor:

Está bien, está bien, está fuera de peligro”

Posteriormente, el reportero le preguntó si era verdad que se estaba debatiendo entre la vida y la muerte, a lo que el también conductor respondió:

No, no, dicen muchas cosas”

Y es que cuando llegó, Alex se mostró un poco evasivo con la prensa, la razón fue que si no se apuraba no lo dejarían entrar a ver a su hermano, no obstante, respondió de forma muy sencilla las preguntas y prometió que más tarde bajaría a dar más detalles.

Sin embargo, con estas declaraciones y con lo que dijeron Chapoy y Sola durante la emisión de este jueves en “Ventaneando”, todo podría indicar que la salud de Bisogno va mejorando pese a las especulaciones sobre su padecimiento.

¿Qué dijo Pati Chapoy y Pedro Sola sobre Daniel Bisogno?

Fue Pedro Sola el primero en hablar sobre el estado de salud de su compañero y amigo, Daniel Bisogno, durante la emisión del programa que encabeza Pati Chapoy, el conductor dijo:

Ayer le bajaron la sedación y lo fueron despertando y pensábamos que le iban a quitar el tubo, no, los doctores que dos o tres días más para que esté más fortalecido y ya cuando se lo quitan pueda respirar por sí mismo, porque la operación que le hicieron en el pulmón fue muy seria”

Asimismo, agregó que su hermano Alex ha estado junto a él en todo momento y que se ha mostrado desesperado por ya querer que le retiren la intubación, lo cual no sucederá hasta que pueda respirar por sí mismo, Por su parte, Chapoy añadió que Bisogno sigue en terapia intensiva y que está siendo muy bien cuidado”

