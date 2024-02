Otorgan licencia a Erasmo

Como se había adelantado, la Cámara de Diputados aprobó ayer la solicitud de licencia presentada por el diputado federal Erasmo González Robledo para separarse del cargo por tiempo indefinido a partir del 29 de febrero y dedicarse a preparar disputa de la alcaldía de Madero.

Tras obtener el visto bueno el presidente de la comisión de presupuesto y cuenta pública agradeció a los compañeros por ir en busca de una mejor sociedad, más humanista, y comentó que “este ha sido uno de los cargos más significativos de mi vida”.

La fecha de su registro ante el IETAM aún no está definida.

A diferencia de Erasmo, el alcalde de Tampico, Chucho Nader, se separará del cargo el 29 de febrero, sin embargo, la alianza opositora solicitará su registro este 22 directamente ante la sede nacional del INE en la ciudad de México.

Aunque para que el acontecimiento no pase inadvertido podría organizarse un acto sencillo en Tamaulipas.

¿Quién relevará esta vez a Nader en la presidencia? El alcalde suplente Fernando Alzaga Madaria.

Seguramente ocurrirá algo similar con el alcalde de Madero, Adrián Oseguera Kernion, quien, como se sabe, será el candidato de Morena que peleará a Chucho el octavo distrito.

Como se ha señalado, Nader se ha propuesto lograr la candidatura de mayoría relativa y representación proporcional, esto con el propósito de recorrer las calles de Tampico y Madero que abarca la jurisdicción distrital para reforzar electoralmente a los contendientes albiazules a alcalde de los dos municipios.

Hablando de otras cosas, el que no termina de salir de un lío judicial cuando ya se metió en otro es Francisco García Cabeza de Vaca. Ahora fue la UAT la que ha acusado al exgobernador del delito de peculado por más de 187 millones de pesos, que agravian el patrimonio de la Universidad, en el que estarían involucrados el exrector Guillermo Mendoza, entre otros funcionarios públicos de la administración cabecista.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado esta vez el presunto ilícito se efectuó en la venta de un inmueble a precio sobrevalorado ya que, según se hace constar en la querella, a pesar de que el valor real del objeto de la operación sería de 13 millones, fue enajenado en 187 millones 804 mil 94 pesos.

Por si esto no fuera suficiente también se han detectado irregularidades en obras por otros 500 millones que en su momento serán igualmente denunciadas ante la fiscalía estatal.

¿Cuál será el desenlace del asunto? No se tiene idea, Cabeza de Vaca ya logró eludir procesos similares e incluso dejó sin efecto varias órdenes de aprehensión. ¿Logrará hacerlo nuevamente? Sus seguidores afirman que sí. Habrá que esperar no obstante el resultado de las indagatorias para saber en que quedó finalmente la acusación.

