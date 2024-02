Tesla en Altamira

Fue un miércoles de dos por uno en Morena, aparecieron varias noticias que importan e impactan en Tamaulipas.

Por principio de cuentas, decidieron lanzar la candidatura de PEPE BRAÑA a la diputación federal, con lo que se confirma la información de fin de semana de Latinus, que especificaba que habría cambios en las listas de los candidatos de Morena y adelantaba su nominación.

PEPE BRAÑA el fin de semana envió un mensaje a través de sus redes sociales para establecer que no estaba en sus planes ser diputado federal, por lo que solamente pensaba en la presidencia municipal.

Ese compás de espera había puesto de nervios a los aspirantes y ya parecía que quedaba en manos de una mujer que ni siquiera se había registrado, mucho menos era morenista o ecologista.

Finalmente se decidió que la diputación federal se entregará a PEPE BRAÑA, quien había realizado una intensa campaña por la alcaldía.

BRAÑA apostó todo a sus relaciones en la ciudad de México y ser sobrino del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y si logró ser escuchado, tan es así que hicieron cambios en el género para seleccionar el candidato para ciudad Victoria.

El PVEM o Morena tuvo que hacer modificaciones para seleccionar a PEPE BRAÑA, quien en esta ocasión asumió una actitud inteligente al aceptar la propuesta, por lo que ahora, pensamos, se propone a realizar una campaña inteligente para convencer a los militantes, pero además elaborar una serie de propuestas para los habitantes de lo que será su distrito.

Claro, PEPE BRAÑA, pudo no aceptar la candidatura, para finalmente exponerse a quedarse sin nada, despreciando lo que muchos están deseando.

Ser diputado federal por ciudad Victoria no es cualquier cosa, desde allá puede armar relaciones que le permitan hacer una transición sexenal y lo fortalezca con quienes arriban al poder, pues su pariente ya no será presidente.

Desde la diputación federal puede preparar su arribo a la alcaldía de ciudad Victoria, además debe recordar que algunos de ellos saltaron al Senado y hasta la gubernatura, el último de ellos fue RODOLFO TORRE CANTÚ.

Hablando de diputados federales, tenemos que el líder de la Avanzada, AMÉRICO VILLARREAL SANTIAGO fue enlistado entre los aspirantes y ganó el sorteo en un lugar inmejorable por la plurinominal, seguramente será el compañero de PEPE BRAÑA.

Ahí tiene un motivo más para aceptar una diputación federal que viene acompañada siempre de un jugoso premio, más cuando se demuestra la lealtad y obediencia a la dirigencia morenista.

Tras este paso, el camino queda libre para EDUARDO GATTÁS BÁEZ a la alcaldía, lo que es un acto de justicia, pero también de reconocimiento al trabajo desempeñado, quien remó contra corriente en estos primeros años por el deplorable estado en que recibió la ciudad por tres años de abandono y saqueo del alcalde panista XICO GONZÁLEZ, quien no rinde cuentas y tiene la protección de las autoridades de la FGJ.

Por su parte, el alcalde de Altamira, ARMANDO MARTÍNEZ MANRÍQUEZ viajo a Estados Unidos para gestionar diversas inversiones para la urbe industrial, por ejemplo, sostuvo una importante reunión con SEBASTIÁN YAVAR, de la empresa Development Port Miami, así como con Eric Olafson, director Global de Trade & Business Development Port Miami.

El edil va en busca de nuevas inversiones para el municipio que cuenta con mano de obra tanto técnica como profesional y una de las más calificadas del sur, al grado de que tienen una maquiladora de Tesla.

