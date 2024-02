Científicos descubren fósil de “dragón” acuático en China

Un equipo de científicos británicos ha revelado el sorprendente hallazgo de un fósil extraordinariamente bien conservado. Se trata de un reptil acuático de aproximadamente 5 metros de longitud, que habitó la Tierra durante el período triásico, hace unos 240 millones de años.

Este fascinante espécimen, apodado “dragón” debido a su cuello excepcionalmente largo, pertenece a la especie Dinocephalosaurus orientalis, previamente identificada en 2003.

El descubrimiento de este nuevo fósil ha permitido a los científicos examinar la anatomía completa de esta criatura prehistórica de manera sin precedentes. Nick Fraser, investigador de los Museos Nacionales de Escocia y miembro del equipo internacional que estudió el fósil, destacó que esta es la primera vez que pueden observarlo en su totalidad, describiéndolo como un “animal muy extraño”.

A well-preserved 240-million-year-old fossil of a Dinocephalosaurus orientalis has been discovered in China. It has been called the famous "Chinese Dragon". pic.twitter.com/8DomlcCblQ

— Aqua from Tocharia (@AquaPaadre) February 23, 2024