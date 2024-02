Hijo de AMLO denuncia filtración de número telefónico. “Qué tengo que ver yo con todo esto”, cuestiona

MÉXICO.- José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, denunció que en las últimas horas, fue objeto de un acto de invasión a su privacidad al filtrarse en redes sociales su número telefónico, acto que calificó como una venganza.

A través de su cuenta de X, el hijo de López Obrador acusó que este acto no solo lo afecta a él, sino que también pone en peligro a su familia.

En las últimas horas, he sido objeto de un acto de invasión a mi privacidad, a través de la filtración de mi número de teléfono. Este acto, que entiendo como una forma de venganza y un intento de hacer daño, no solo me afecta a mí, sino que también pone en peligro a mi familia y…

— José Ramón López Beltrán (@_JRLB_) February 24, 2024