Susana Zabaleta confiesa que tiene una relación amorosa con Ricardo Pérez de ‘La Cotorrisa’

MÉXICO.- Susana Zabaleta acudió como madrina de las 200 funciones de la obra Anastasia, momento en que decidió sincerarse con la prensa y por fin admitir que tiene una relación sentimental con Ricardo Pérez, de ‘La Cotorrisa’.

A pesar de que en días pasados la cantante de 59 años negó tener un romance con el youtuber, de 29, en esta ocasión Susana manifestó que prefirió no hablar abiertamente de su vida amorosa por una poderosa razón.

“Yo solo estoy disfrutando, pero así de ‘ay, es el novio, que no sé qué’… estamos pasándola increíble, y yo creo que si metes el exterior a una relación que a lo mejor está vista por muchas personas como de ‘ah’… ¿Qué ching*** les importa?”, expresó la artista a la prensa que acudió al evento, entre ellos el programa Hoy.”

Por otra parte, Zabaleta se pronunció sobre la reciente noticia de la presunta detención de una de las personas que asaltó a su hijo a mano armada en la Ciudad de México el pasado miércoles 7 de febrero de 2024.

“Es que a mí cuando alguien llega y me dice ‘es que ya encontraron a…’, ¡Ay, por favor!, o sea, si no encontraron al que se trepó en el puente y al que se trepó en Chimalistac.

En este sentido, la intérprete externó que además del atraco, el despedirse de su hijo, quien participará en el reality Survivor México 2024, fueron dos golpes muy duros para ella.

Finalmente, Zabaleta expuso su preocupación por la distancia que mantendrá con su hijo, quien formará parte de una competencia muy extrema.

“Tenemos 18 años sin separarnos y no puedo ni hablar por teléfono con él y les digo ‘bueno, pero es un poquito de mentira eso de que no comen y no pueden hablar’.