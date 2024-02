Cambios y jaloneos de última hora

CD. VICTORIA, TAM.- El viernes 1 de marzo, comenzará formalmente la campaña de la elección federal, en la que se renovará el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República.

Por eso, los últimos días han sido de mucha intensidad política en Tamaulipas, con la definición de las candidaturas para el Senado y la Cámara de Diputados, que inevitablemente influye en la selección de candidatos para las alcaldías y el Congreso local.

Para eso, los partidos todavía tienen tiempo pue será hasta el mes de marzo cuando se lleven a cabo los registros, y hasta el 15 de abril cuando puedan salir a hacer campaña por los Ayuntamientos y las diputaciones locales.

Los tironeos por las posiciones en las boletas de la elección federal se extendieron hasta los últimos minutos, pues en ambas alianzas habían quedado algunos distritos pendientes que no se definieron sino hasta el cierre del periodo otorgado por el Instituto Nacional Electoral.

En la coalición Sigamos haciendo historia, por ejemplo, había un manto de misterio sobre los distritos 05 con cabecera en Victoria, y el 08 con cabecera en Tampico.

Finalmente la duda fue aclarada y se confirmó el registro de José Braña, quien también aspiraba a la alcaldía de la capital del estado. Y en el 08 el candidato será el alcalde de Madero, Adrián Oseguera, quien al mismo tiempo fue inscrito como candidato plurinominal en la posición 11 de la circunscripción 2, lo que lo pone con posibilidades de ingresar a San Lázaro por esa vía si se considera que en la última elección federal, fueron justamente once los diputados de Morena que ingresaron por representación proporcional en esta región.

El resto de los candidatos se mantuvo sin movimientos: Carlos Canturrosas va por el 01, Claudia Hernández va por el 02, Cassandra de los Santos va por el 03, Mario López por el 04, Blanca Narro por el 06 y Olga Juliana Elizondo por el 07.

PAN SUFRE PARA COMPLETAR CANDIDATURAS

La coalición Fuerza y corazón X México también sufrió para completar su lista de candidatos a la Cámara de Diputados. En la víspera del registro final, el coordinador de los diputados del PAN, Félix García Aguiar, declinó a la candidatura para la que se había registrado como aspirante y para la cual ya había sido avalado por la Comisión Nacional del partido.

En una carta en la que no detalló las razones, informó que no se registraría como candidato, pero que seguiría apoyando a su partido. Finalmente, trascendió que “Moyo” prefirió registrarse como candidato a primer regidor en la planilla de Acción Nacional que encabezará Yahleel Abdala, como candidata a la alcaldía de Nuevo Laredo.

Esa posición le permitiría integrarse al Cabildo aunque su candidata pierda la contienda. La designación de última hora del candidato por el Distrito 01 causó sorpresa, pues se trata del ex diputado local, Manuel Canales Bermea, quien en la última elección mostró su apoyo al ahora gobernador Américo Villarreal Anaya. El resto de la lista está integrada en su mayoría por priístas que ya han competido en otras elecciones sin éxito.

En el Distrito 02 de Reynosa, el registro fue para la joven panista Gisela Abigaíl Gallegos que haría su debut en una competencia electoral; en el 03 la candidata será la empresaria priísta Isnelia Treviño Salinas.

En el Distrito 04 el candidato siglado por el PRD, pero propuesto por el PAN, será Héctor Escobar, ex Secretario de Educación y ex Diputado local. En el Distrito de la capital del estado, la postulación correspondió al PRI, que registró a la dirigente municipal de ese partido, Arlette Marcos Ruiz; en el 06, con cabecera en Mante, será la ex diputada panista, Marcelina Orta Coronado; en el 07 el PRI registró a Patricia López Moreno.

El Distrito en el que la alianza opositora luce con mayores posibilidades de ganar es el 08 con cabecera en Tampico, donde el candidato será el alcalde Jesús Nader.

LOS CANDIDATOS PLURINOMINALES

Esta semana también se cerraron las listas de candidatos plurinominales para el Senado y para la Cámara de Diputados, sin una representación significativa de tamaulipecos. En la lista de Acción Nacional se confirmó el registro del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en la primera posición de la segunda circuncripción; y de la también reynosense Blanca Leticia Gutiérrez en la sexta posición.

En Morena, luego del proceso de insaculación que se llevó a cabo en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, aparecieron dos tamaulipecos en las listas de representación proporcional para el Senado.

POR STAFF