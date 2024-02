Exesposa de Sergio Andrade revela cómo sobrevivió a la violencia física y psicológica

MÉXICO.- Guadalupe Casillas, primera exesposa de Sergio Andrade, rompió el silencio sobre su relación con el productor y anterior pareja de Gloria Trevi. En una reciente entrevista para un canal de YouTube la mujer dio a conocer cómo sobrevivió a la violencia física y psicológica que el músico presuntamente ejerció contra ella durante su matrimonio.

La ahora conocida como Linda Casillas, quien fue esposa del productor antes que María Raquenel Portillo “Mary Boquitas”, apareció en una entrevista para el canal del influencer “Ponchote” y contó que conoció a Andrade cuando era menor de edad, y al igual que sus otras víctimas ella también buscaba hacer una carrera musical.

Linda Casillas habla de su relación con Sergio Andrade

“Andrade me fue manipulando hasta hacerme creer que sentía atracción por él, pero en realidad nunca fue así. Al principio, actuaba de manera tierna e inocente, llevándome en paseos por las lujosas casas de Las Lomas, tratando de impresionarme. Yo tenía 17 años“, contó la mujer, que también explicó que tiempo después el productor le propuso matrimonio y la alejó de su familia.

“Él salía y me dejaba encerrada, no me acuerdo por qué lo acepté, yo al principio era regeja, no me dejaba, no teníamos dinero porque todo lo invirtió mal y me ponía vender discos en la calle. Yo lavaba, cocinaba hacía todo. (…). Yo estaba agotada y normalizaba los encierros, los celos, o que me dejara de hablar”, destacó Linda.