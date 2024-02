Piden disculpas a RBD por no dejarlos entrar a Premios Lo Nuestro

MÉXICO.- Hace unos días se realizaron Premios Lo Nuestro 2024 en Miami y aunque en la ceremonia se vivieron momentos únicos, no todo fue color de rosa, ya que por medio de redes sociales Christopher Uckemann y Christian Chávez, integrantes de RBD, informaron que no pudieron entrar a la premiación.

Los cantantes por medio de un video que compartieron en Instagram, dijeron la razón por la que no les permitieron la entrada a Premios Lo Nuestro 2024 a pesar de que ya habían desfilado por la alfombra magenta.

“Aquí estamos, salimos de Premio Lo Nuestro, al parecer no vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados y al parecer ya no habían mesas”, dijo Christopher en un video.

Por otra parte, Christian Chávez mencionó que al parecer todo se debía a la organización del evento.

“Esto es algo que me sorprende un poco, pero bueno, al parecer una organización extraña. Ahora nos vamos a cenar”, comentó Christian Chávez.

View this post on Instagram A post shared by Chris Cha (@christianchavezreal)

Se disculpan con los integrantes de RBD

En una de las últimas emisiones de “El Gordo y la Flaca”, Lili Estefan y Raúl de Molina hablaron sobre el inconveniente que vivieron los integrantes de RBD.

“Es muy importante para nuestra cadena tratar a nuestros invitados con respeto y hacerlos sentir en casa. Yo espero que esto no pase más. Qué metida de pata, Rauli, que haya pasado esto”, dijo Lili Estefan.

Finalmente, Raúl de Molina también se disculpó con los integrantes de la agrupación y dijo que para próximas ediciones de Premio Lo Nuestro se asegurarán de que un hecho como lo que pasó con Christopher Uckermann y Christian Chávez no vuelva a ocurrir.

“Estamos tomando las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder… Nuestra misión es homenajear y aplaudir el trabajo de los grandes artistas latinos en la música”, explicó Raúl de Molina

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR