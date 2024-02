La novia del mundial de 1986

La Copa mundial de futbol de 1986, la segunda que se celebraba en México, fue tan memorable para los aficionados mexicanos como la de 1970, pero no únicamente por el entusiasmo y el alto nivel futbolístico que caracteriza a estas competencias deportivas, como el inolvidable golazo de tijera de Manuel Navarrete y la mano de Dios de Maradona, sino también por una famosa anécdota publicitaria.

Mientras que la selección azteca y el resto de las participantes luchaban en los estadios por conseguir el campeonato, un anuncio que se difundía a través de la televisión acaparaba la atención de millones de personas que seguían de cerca los encuentros futbolísticos.

Era un anuncio que promocionaba la marca de la cerveza Carta Blanca, uno de los patrocinadores del certamen mundialista, que superó todas las expectativas y se volvió un fenómeno social.

Aparecían en el promocional un conjunto de aficionados que echaba porras a la oncena mexicana en las gradas del estadio Azteca, con la popular porra ”chiquitibum a la bim bon ba”, así como una linda chica vestida con una playera blanca que llevaba el logotipo de la bebida en el pecho y bailaba al ritmo de la arenga propagandística.

Su nombre, Mar Castro, de 17 años, unas fuentes dicen que era argentina, otras que española nacida en Málaga en 1961 o en 1969, que estudiaba arte dramático en la UNAM y trabajaba en una agencia que hacía comerciales para la televisión, que acaparó la atención del público, tanto de México como entre los aficionados extranjeros que asistían al mundial.

Un camarógrafo apodado El Coyote la invitó a aparecer en el comercial y fue tal el éxito que el anuncio alcanzó que el reportero Leopoldo Meraz, el reconocido reportero Cor de los espectáculos de la época, la bautizó con el mote de la Chiquitibum que le cambiaría la vida a la protagonista.

Esta se hizo tan popular que cuando salía a la calle se le amontonaba la gente a pedirle un autógrafo y tomarse a su lado una foto del recuerdo.

A los 23 años se fue a los Estado Unidos a continuar la carrera de actuación y luego a España en donde actuó en tres películas. “Love and Basquetball”, “Black Downs” y “La chica de la piscina”, también participo en programas de la TV “Al Día” con María Conchita y Buscando Pareja.

Actuó igualmente en varias telenovelas y en una serie de películas, entre ellas “Lamberto Quintero”, a lado Antonio Aguilar, Marcela Rubiales y Angélica Aragón, “Corazones Rotos”, “Desnúdate Marcela”, junto a Felicia Mercado, Alberto Rojas, Carmen Salinas y Sonia Infante, La Hermandad, estelarizada por Manola Cardona y Paz Vega, “Dos Vidas”, compartiendo créditos con Rebeca Jones, Ari Telch, Ana Bertha Lepe y Fernando Balzaretti, “A Garrote Limpio”, en la que participaron Rafael Inclán y Maribel Guardia, “Que me maten de una vez”, con Fernando Almada y Sonia Linares.

Formó parte del Grupo Flamenco Azul, fue vocalista de la Banda Selah y de El Chicano, con los que grabó cuatro discos.

En el 2023 la inolvidable chica Chiquitibum vivía en los Ángeles, California, en donde era directora de una casa productora, además de dedicarse a la poesía, tenía 54 o 62 años y a decir de quienes la vieron en esa época siguía siendo tan guapa y sexi como cuando filmó el comercial de la Carta Blanca que la lanzó a la popularidad.

Como se recordará, en el campeonato de 1970 el campeón de la Copa fue la selección de Brasil con el equipo en el que jugaron el inolvidable Edson Arantes Do nacimiento, mejor conocido como el rey Pelé, igual que Gerson, Tostao, Jairisinho y Rivellino, entre otras figuras del futbol del país de la verde amarella, dirigidos por el Lobo Mario Zagallo.

En el de 1986 la selección que se alzó con la copa fue la de la albiceleste Argentina y el astro Diego Armando Maradona, igual que de Sergio Batista, Daniel Pasarella, Oscar Ruggiere y Héctor Zelada, de la mano do director técnico con Carlos Salvador Bilardo.

POR JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

jlhbip2335@gmail.com