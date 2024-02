La señora colibrí

Fue un informe muy dinámico, con tres videos, dos de ellos de diez minutos y uno poco más largo, en el que se daban un informe de 18 meses de trabajo.

Dicen que las elecciones permiten evaluar el trabajo de una administración estatal, es donde se hace la cosecha de los votos sembrados con acciones en las áreas de un gobierno.

Este domingo, el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA nos brindó su segundo informe, ante un pletórico Poliforum, donde el tema central fue el humanismo que llegó a Tamaulipas.

Hoy se siente un cambio en la entidad, simplemente en el tema de la seguridad, donde se logró un gran avance y las estadísticas del INEGI establecen un gran descenso en el índice de delitos como el homicidio y el secuestro, además de otros delitos del fuero común.

Los números hablan por sí solos, donde AMÉRICO encabeza un gobierno al servicio de los tamaulipecos, donde cumple y hace cumplir la ley siempre al servicio de los ciudadanos.

Han sido 18 meses complicados, donde se gobierna rompiendo paradigmas del pasado, como el modelo neoliberal que tanto daño provocó al pueblo y que en el último sexenio presentó la más decadente de sus versiones.

En esta ocasión no dijo nombre del más odiado personaje de la 4T, ese ex gobernador como FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA quien todavía tiene vestigios de su administración.

Se ve la cola y parte de la cabeza del dinosaurio, pues todavía instituciones importantes que impiden el aterrizaje completo de una administración siguen presentes.

Uno de ellos termina su periodo este año, pero otros amenazan con seguir el camino de la protección por todo el tiempo que puedan prolongar su estancia, que les permita seguir cobrando y medrando en el presupuesto, además de colocar un escudo de hierro para proteger los cuernos de la maldad.

AL informa, llegó el Secretario de Energía, MIGUEL ÁNGEL MACIEL TORRES, en representación del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

AMÉRICO encabeza un gobierno diferente, donde se hicieron a un lado los pretextos y se buscó trabajar por el desarrollo y bienestar de los tamaulipecos.

“En Tamaulipas abandonamos el modelo de codicia neoliberal que algunos todavía consideran material y tecnológicamente avanzado pero que es en realidad, excluyente, voraz y extremadamente débil espiritual y socialmente”, dijo.

Hoy se vive un gobierno de la transformación aderezado por el respeto a los derechos humanos, que ejerce sus funciones con las atribuciones, los límites y la autoridad que marcan la constitución y las leyes.

Fue un informe donde brillo su esposa, la presidenta del Dif Tamaulipas MARIA DE VILLARREAL, la señora colibrí, quien es su compañera perfecta en esta administración que no tiene tiempo para lamentaciones, sólo de trabajar, con pleno respeto a la constitución y las leyes que de ella emanan.

También robó reflectores el Rector de la UAT, DÁMASO ANAYA, quien también llegó para limpiar la máxima casa de estudios, hace apenas unos días interpuso una denuncia por diversos actos de corrupción cometidos por algunos ex funcionarios. La querella ya se encuentra ante las autoridades.

Fue un evento que robó reflectores, con la presencia de alcaldes que serán candidatos a diputados federales, como ADRIÁN OSEGUERA KERNIÓN de Madero y MARIO LÓPEZ de Matamoros. Con un Senador JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, quien a toda costa trató de robar reflectores.

Horas antes, el Secretario General de Gobierno, HÉCTOR JOEL VILLEGAS entregó el informe de labores ante el Congreso del Estado.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ