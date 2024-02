“Para mí eres una familia”: Abuelita conmueve con tierno mensaje para despedir a su perro

Cada vez son más las mascotas que se hacen virales en redes sociales por sus impactantes historias en las que demuestran el inmenso cariño que tienen por sus dueños. Aunque esta vez fue una abuelita quien conmovió a los internautas con el mensaje que dedicó entre lágrimas a su perro, Hachi, para darle el último adiós.

Abuelita conmueve con mensaje a su mascota

A través de TikTok la usuaria Vane Trejo compartió un video que se hizo viral de inmediato, pues en este se observa el momento en el que su mamá le da el último adiós a su mascota. Entre lágrimas y mientras lo acaricia, la abuelita le dedica tiernas palabras con las que le agradece por la alegría que por tantos años le entregó a su familia.

“Todos tenemos un final, eh mijo. Yo ya estoy vieja también, ya estamos grandes, pero te agradezco que hayas sido una buena mascota para nosotros. Nosotros también algún día nos tenemos que ir y tenemos que partir. Te pido que te vayas contento y si alguna vez te he regañado o te he pegado, perdóname. Fuiste una buena mascota, fuiste un buen cuidador para nosotros. Para mí eres familia, hijo. Tantos años que estuviste con nosotros”, se escucha a la mujer.

Mensaje conmueve a los internautas

En otro clip, Vane Trejo explicó que desde la muerte de su otra mascota, Canelo, el perrito protagonista del video comenzó a tener problemas de salud y fue diagnosticado con una enfermedad articular degenerativa. Pese a sus intentos, el can no pudo mejorar y, finalmente, tomará la decisión de “dormirlo”.

Los comentarios no se hicieron esperar y usuarios relataron sus propias anécdotas recordando la muerte de sus mascotas: “El segundo viaje será hacia el Mictlán, ánimo”, “Empecé a ver borroso, un abrazo a todos”, “Aquí los que lloramos”, “Tener a mi perrita y ver esto me hace pensar que algún día ella también se tendrá que ir”, “Por eso ya no quisiera tener perros duele mucho la pérdida”, “Aquí los q tenemos corazón de pollito” y “Mi corazón se quebró, no me imagino a ustedes”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO