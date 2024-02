Así reaccionó Erika Buenfil a las fotos de Eduardo Yáñez en ropa interior

Eduardo Yáñez se mantiene en la memoria del público como uno de los grandes galanes de telenovelas, pero esto no evitó que fuera blanco de críticas por sus fotografías en las que posa usando ropa interior. Ante esto, Erika Buenfil salió en su defensa y aplaudió que su compañero de escena presuma su físico, además destacó la importancia de sentirse seguros y cómodos con su cuerpo.

Erika Buenfil reacciona a fotos

En un encuentro con los medios, la actriz fue cuestionada sobre las fotos que le ganaron críticas a Eduardo Yañez ya que en el pasado dieron de que hablar por las escenas que protagonizaron en “Amores verdaderos”. Buenfil no dudó en defenderlo y aplaudió que se animara a mostrar su físico en redes sociales como lo hizo posando con ropa interior.

“Felicidades, lo felicito. ¡Qué animado Eduardo Yáñez! Felicidades, lo felicito. La verdad se ve bien y se atrevió, y se volvió tendencia. Si puedo lo hago y si no, lo felicito a él y a todos los que lo hacen, y la chicas también que tienen cuerpazos, y se toman sus fotos hermosas, y que lo hagan”, dijo.

Añadió: “Hoy en día uno se puede poner lo que quiera, siempre y cuando te quede, verdad. De pronto, hay cosas que no te quedan y te hacen ver más ruco o peor. A veces, no significa que tengas un buen cuerpo para ponerte unos hotpants o unos shorts cortitos, creo que para todos hay y todos los gustos. Hoy en día, la moda es muy abierta y la seguridad es lo que importa, y que tú te sientas conforme y cómodo”.

Críticas a Eduardo Yáñez



“Comparto de nuevo mis patas de pollo”, es el mensaje con el que el actor compartió sus fotografías en su cuenta de Instagram posando tan sólo con ropa interior. Aunque no todos sus seguidores reaccionaron de la misma manera, pues mientras algunos reconocieron su buen físico otros dejaron comentarios negativos al respecto.

“Para quien critique Eduardo es un hombre de más de 60 años y se ve muy bien”, “La verdad para la edad que tiene se conserva bien”, “Mi buen señor, esas no son patas de pollo”, “Instagram, quítale la cuenta este señor, es contaminación visual”, “Eduardo, busca cita con psicología”, “Tú sigue publicando lo que quieras, que a la gente nunca se le da gusto” y “Tú no hagas caso, ya quisieran tantos y tantas tener tu edad y estar así”, fueron algunos de los mensajes.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO