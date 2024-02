Chucho y Oseguera, arrancarán el viernes

Los alcaldes de Tampico, Chucho Nader, y su homólogo de ciudad Madero, Adrián Oseguera, se han declarado listos para arrancar las campañas por la disputa de del VIII distrito electoral que abarca los dos municipios.

Los dos se separarán del cargo el 29 de febrero y el primer día de marzo saldrán a la calle a pedir el voto y a dar a conocer a las propuestas con las que tratarán convencer a los ciudadanos de que son la mejor opción para representarlos ante el palacio Legislativo de San Lázaro a partir del uno de octubre.

Resultará poco común ver a Oseguera recorriendo las calles de Tampico y a Chucho las de la urbe petrolera, es la primera vez que dos alcaldes disputan el distrito en esas condiciones.

Mientras los jefes edilicios piden el sufragio a los votantes, el contralor Fernando Alzaga Madaria estará al frente del gobierno del puerto jaibo, en tanto que en Madero asumirá temporalmente el cargo de presidente el secretario de Finanzas, Carlo González Portes.

Ahora una mala noticia para la alianza PAN-PRI: contra lo que se afirmaba en las semanas previas a las designaciones, Morena logró superar los riesgos de ruptura que existían entre los grupos antagónicos del partido en el municipio y alcanzó acuerdos que permitirán disputar unidos la plaza política.

El propio presidente desmintió, como algunos afirmaban, que si no designaban candidato a alcalde a su hermano Abel no aceptaría la candidatura de diputado, hecho que anticipa que los partidarios de Oseguera apoyarán con todo al candidato a alcalde Erasmo González Robledo, para darle continuidad al proyecto político de la cuarta transformación.

Como es habitual, por otra parte, el alcalde Jesús Nader repitió como el número uno de México. De acuerdo con la evaluación mensual de Consulta Mitofsky, los tampiqueños otorgaron al edil una calificación del 67.8 por ciento, siete puntos arriba de la de Reynosa, Carmen Lilia Cantúrosas, que ocupó el segundo sitio con una aprobación de 60.4.

A la que no le fue bien en las evaluaciones fue a la candidata presidencial de la oposición Xóchitl Gálvez pues hasta el periódico Reforma, uno de los medios críticos más feroces del gobierno del presidente López Obrador la colocó abajo en las preferencias de la abanderada de la 4T, Claudia Sheinbaum.

Según la medición del rotativo, a la pregunta ¿Si hoy fuera la elección por quién votaría? el 69 por ciento de los entrevistados respondieron que por claudia y únicamente el 23 por ciento que por Xóchitl. Una desventaja similar fue la que dieron a la morenista las encuestadoras Research, SIMO y Rebrum.

La única que, a dos días del arranque de las campañas, ubico a la opositora 20 puntos abajo de la ex jefa de gobierno de la ciudad de México fue la que Buendía y Márquez levantó para el periódico El Universal.

POR JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

