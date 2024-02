Darán seguimiento a observaciones de ASF

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Luego de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el Rector aseguró que se actuará en consecuencia.

En entrevista, Dámaso Anaya Alvarado, señaló que en este tema, donde se presume un mal uso de los recursos de la Universidad, se hará lo necesario, “todo lo que se tenga que hacer, se hará en consecuencia”.

El Rector de la UAT, quien tomó protesta para el periodo 2024-2028, apenas el pasado 10 de febrero, inició con una revisión minuciosa del estado que guardan los recursos físicos y materiales de la universidad.

Diez días después, el 20 de febrero, se presentó la primera denuncia que alcanzaría al ex gobernador y el ex Rector, además de otros ex funcionarios, por el presunto daño al presupuesto universitario por 180 millones de pesos.

La denuncia interpuesta primero ante la Fiscalía del Estado (FGJT), será canalizada a la Fiscalía anticorrupción, según confirmó Irving Barrios Mojica, Fiscal General, ya que se trata de delitos relacionados con esa materia, cometidos por ex servidores públicos.

El Rector explicó que incluso ya se entrevistó con el Auditor Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo, para conocer a detalle los hallazgos que se hicieron de la revisión a los recursos de la Universidad.

“Tuvimos a bien ir hace una semana con el Auditor, David Colmenares, nos va a hacer llegar toda la información de cuál es la situación, y con base en ello se va a actuar, ya escuchó al gobernador, no podemos permitir ningún acto de incongruencia con el dinero de la Universidad”.

Otra de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, corresponde a los recursos del Programa de subsidios federales para organismos descentralizados estatales.

La Auditoría detectó que de los mil 691 millones 270 mil 700 pesos que el Gobierno del Estado tenía que aportar a la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) durante 2022, solo se hicieron aportaciones por mil 190 millones 355 mil 500 pesos.

De esta manera determinó que el Gobierno del Estado no depositó 500 millones 915 mil 200 pesos, y por lo tanto no cumplió con el total de la aportación que le correspondía.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón