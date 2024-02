El Informe

El Gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal, rindió su segundo informe de Gobierno, donde remarcó que se continuará por la ruta de la transformación y del humanismo.

Se había mencionado que estaría como invitado especial el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero finalmente acudió en su representación, Miguel Angel Maciel, Secretario de Energía en el

país.

Expuso que , en estos dos años, la transparencia en el manejo de los recursos ha sido una de sus principales acciones que han implementado y que seguirán en lo que resta del sexenio, donde cada peso que se gaste será

fiscalizado.

No dejó de recordar que recibió unas arcas vacías, saqueadas y endeudadas, etapa que se ha superado con el uso correcto de los ingresos que se han tenido, tanto de los propios como los que ha aportado la Federación, y se ha incrementado la inversión en más seguridad y para recuperar la paz que todo el estado.

En el caso de la zona sur, hay que reconocerle el impulso que ha dado a que se reconstruya el puente el “roto” y que pueda mejorar el paso de unidades en esta parte de la carretera federal.

No dejó de agradecer al cabecita de almidón que hay más de 570 mil tamaulipecos beneficiados con los programas Federales que representan para estas personas un promedio de 16 mil 263 millones de pesos programados para este año.

La plana mayor de los políticos acudieron a este informe para escuchar a detalle cada uno de los avances que se dieron a conocer en cada una de las diferentes áreas.

Y como mensaje final convocó a los Tamaulipecos a seguir transformando a Tamaulipas.

LA FOTO: ARMANDO, ERASMO Y ADRIÁN.

Los alcaldes de Altamira y Madero, Armando Martínez y Adrián Oseguera, no sólo se tomaron una fotografía juntos, sino que la hicieron circular, por sus canales de medios.

Los tres serán candidatos en este año, y hacía mucho tiempo, pero mucho, que no se tomaban una foto juntos, más en el caso de los dos maderenses quienes hace mucho tiempo que no los veíamos juntos y menos muy

abrazados.

Pero, se nota, en cuanto a Erasmo y a Adrián, que buscan dar un mensaje de unidad guinda y de que están listos para ir a ganar las urnas en estas próximas elecciones que se avecinan.

Adián estará abandonando la alcaldía para ir en busca de una Diputación Federal y EGR estará garantizando su llegada a la presidencia municipal de la urbe petrolera.

Y , es un hecho, que se volverán a ver cara a cara, como alcalde saliente y entrante, pues Madero es un municipio pintado de guinda con todas las posibilidades de mantenerse.

PREMIAN A CUAUHTÉMOC BLANCO CON DIPUTACIÓN PLURI.

Después de que fuera una vacilada que el futbolista americanista, Cuauhtémoc Blanco, llegará a la Gubernatura de Morelos, y quién hizo un desastre de su administración.

Es un cuate que pensó que ser mandatario era tan fácil como hacer un tiro al gol a la portería,pero ya se dio cuenta que se volvió un martirio el haber aceptado ser candidato a Gobernador.

Para darle una salida digna del mundo de la política le regalaron una Diputación Federal pluri, pero es lamentable que los políticos premien a los que han demostrado ser muy “burros” para ejercer el poder del pueblo.

Así es que el veterano tendrá tres años más “becado” en la cámara baja, donde seguirá siendo una vergüenza en el sistema político de este país, por eso la raza no cree en la polaka.

Por eso están tan devaluados y por eso la raza cada vez vota menos, porque están asqueados de todo esto.

POR MARIO ALBERTO PRIETO