Kimberly “La más preciosa” presume su luna de miel en Japón

Al igual que Wendy Guevara se ha consolidado como una de las personalidades más icónicas dentro del gremio del espectáculo en México, al tiempo que es una de las influencias mejor posicionadas de los últimos años, sus amigas “Las perdidas” también se han consolidado como reconocidas figuras y una de ellas es Kimberly “La más preciosa”, quien recientemente ha dado de qué hablar tras casarse.

La también youtuber y creadora de contenido actualmente hace frente a las críticas en las que la acusan de supuestamente mantener a su esposo, Óscar Barajas, polémicas que se han avivado debido a que recientemente la famosa compartió detalles Luna de miel en Japón.

Kimberly “La más preciosa” se lleva a su esposo a Japón

“Si lo mantengo o no, es cosa que a la gente no le interesa saber. Tampoco estoy contratando un scort. Estoy con mi esposo. La gente que lo dice es porque no tiene una vida propia”, aseguró la amiga de Wendy Guevara.

A pocos es meses de estar casada, la famosa aseguró que su matrimonio con Óscar va bien y que se encuentra muy contenta en esta nueva etapa de su vida, la cual ahora comparte con su esposo, con quien disfruta cada momento de la vida, incluidos los gozos que brinda la fama en Internet.

Es por eso que recientemente dieron viajar al otro lado del mundo para celebrar sus vacaciones en Japón , y de acuerdo a las declaraciones reveladas durante una entrevista para la revista TV notas, la famosa la pasó increíble en su luna de miel, en la que destacó que llevó en su equipaje mucha ropa íntima y lencería.

Fue precisamente durante esta conversación que Kimberly “La más preciosa” habló respecto a los planes que tienen de convertirse y que desea que ojalá puedan hacer este paso en su vida como matrimonio con el objetivo de crecer su familia.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO