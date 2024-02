Nadie se mete con la UAT

Los alcaldes rebeldes cambiaron el tono de sus mensajes, bajaron la voz y se aprestaron a pactar la sucesión en sus respectivos municipios.

Por ejemplo, el alcalde de Madero, ADRIÁN OSEGUERA KERNIÓN aceptó la candidatura a la diputación federal, ya consultó con su familia y aceptó lanzarse por en el único distrito que tiene perdido Morena en Tamaulipas.

ADRIÁN sabe que la elección en el distrito 8 arranca perdida a pesar de que su calificación como alcalde es buena, el municipio que gobierna tiene menos electores que Tampico, pero además muchos de sus habitantes trabajan en el puerto jaibo, conocen y reconocen el trabajo desarrollado por el alcalde de Tampico, CHUCHO NADER.

El progreso de la ciudad jaiba es un punto y aparte en relación de otros municipios de Tamaulipas y del país, los recursos se aplican de manera eficiente y el equipo de funcionarios de la actual administración son exigidos al máximo para dar resultados sin pretextos.

Por eso CHUCHO es el ganador de los sondeos que realizan para valorar el trabajo de los alcaldes en el país.

ADRIÁN sabe lo complicado de su misión, por eso pidió tiempo para reflexionar sí aceptaba o no la candidatura, lo cual hizo después de que el CEN de Morena le ofreció una buena posición en la lista de los plurinominales.

Es el número once en la lista de la circunscripción que corresponde a Tamaulipas, donde tiene posibilidades reales de alcanzar un escaño en la Cámara. En la pasada elección se premió hasta ese lugar y por ello ADRIÁN aceptó la propuesta. Seguramente, la votación de la 4T alcanzará para llegar hasta esa posición de la mano de la candidata presidencial CLAUDIA SHEIMBAUM.

ADRIÁN dice aceptar al candidato designado por Morena, quien no es otro que el diputado federal ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, quien es el único que tiene segura la victoria.

En Madero, Morena manda y con una candidatura fuerte como la de ERASMO y fortalecida por OSEGUERA, definitivamente ya no existe ningún impedimento rumbo a la victoria electoral.

Lo mismo sucedió en Matamoros, donde el alcalde MARIO “La Borrega” LÓPEZ también cambio el tono de su mensaje, al asegurar que aceptará y apoyará la candidatura que manden desde la dirigencia de Morena.

Todo esto, donde vuelven a crecer los rumores de que ADRIANA LOZANO será la candidata a la alcaldía de Matamoros, como una tercera en discordia.

Si bien es cierto que MARIO LÓPEZ acepta cualquier candidatura, el grupo que manda en Matamoros todavía se encuentra reacio en recibir a cualquier candidato.

En ese laberinto también surge un nombre y es el del ex candidato a la gubernatura de Tamaulipas, BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, quien tiene mucho peso en los resultados finales.

El respaldo del gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA para la UAT y su rector DÁMASO ANAYA ALVARADO continuaron.

“Que quede muy claro que quien se mete con la Universidad Autónoma de Tamaulipas se mete con el Gobierno del Estado. Esta es la visión que tenemos con la Universidad Autónoma de Tamaulipas y nadie nos va hacer cambiarla. No podemos dejar de lado que ya no podemos retornar al pasado, estamos viviendo una etapa de desarrollo humanitario de visión y de conjunto”.

El mensaje llega después de que un grupo de porros irrumpieron violentamente en las instalaciones de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante de la UAT, donde agredieron al personal de esta institución, provocaron la hospitalización del ingeniero GREGORIO TORRES.

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

