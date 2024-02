Te decimos qué es un “toque” en Facebook y cómo saber quién te dio uno

Facebook alcanzó popularidad en México entre 2009 y 2012, en ese entonces lucía muy diferente a como se ve ahora, pues tenía otras funciones, una de ellas eran los toques, algo que probablemente no le quedó claro a mucha gente, pero que era bastante usado.

Y aunque muchas personas creyeron que esta función había quedado en el olvido, sigue existiendo y conforme nuevas generaciones se han acercado a la popular red social de Meta, han surgido nuevas dudas sobre qué significa dar un toque.

¿Qué es un toque en Facebook?

En Facebook existen funciones bastante obvias, como agregar, eliminar o bloquear alguien, escribir un comentario y enviar un mensaje, pero el tema de los toques no termina de ser comprendido, pues se desconoce exactamente para qué sirve.

Sin embargo, quienes lo han usado es una forma de hacerse notar con la otra persona, lo cual es más discreto que un mensaje y menos obvio que una reacción, se puede considerar una forma de romper el hielo, ya que la reacción del contacto que lo recibe puede ser devolver el toque o enviar un mensaje, aunque también existe la posibilidad de ignorarlo.¿Cómo saber quién me ha dado toques en Facebook?

Para quienes no estén familiarizados con los toques, esta función ha causado bastante curiosidad, aunque por lo mismo muchas personas no saben cómo ver los toques que han recibido, por lo que a continuación te explicamos cómo saberlo.

Saberlo es muy fácil, sólo tienes que dirigirte a la página de toques, ahí te aparecerán todos los que has recibido y la fecha en que los recibiste, asimismo, tendrás la opción de “Devolver el toque” para regresarle el gesto a la persona que lo envió.

Más abajo te aparecerán los contactos a los que podrás enviarles un toque, sólo basta con presionar el botón para que la otra persona pueda recibirlo.

No obstante, cabe aclarar que una vez que se da un toque no se puede dar otro nuevamente, por lo que la opción queda bloqueada. Asimismo, para que una persona no te dé un toque puedes bloquearla.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR