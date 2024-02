Tendencias en marketing político

Hola, me da gusto saludarte una vez en este espacio

Cada vez se acercan más los tiempos electorales y lo he comentado antes, para las marcas y para los políticos no es tan fácil el poder conquistar al consumidor ahora imagínense lo complicado que es el poder llevar un mensaje político al mercado, a los ciudadanos.

Por su puesto que se tiene un medio muy eficaz como son las redes sociales, pero hemos tenido muchos ejemplos que si los equipo de comunicación y marketing de los actores políticos no están en tendencia y con una buena estrategia se complica más el ganarse a la ciudadanía. Aunque la imagen de los partidos políticos siguen siendo un gran peso de batalla electoral, es importante entender el entorno en cómo construir un branding personal.

¿Por qué es importante la marca personal en el ámbito político ?

A la gente, nos gustan las historias, la razón es muy sencilla, el ser humano se engancha con las historias, somos curiosos por naturaleza. Este es el fundamento de contar una historia que venda o también conocido como el “storytelling”.

Es por eso que la comunicación política tiene nuevos escenarios , los actores políticos con mayor penetración son quienes logran comunicar historias a través de sus canales de comunicación.

No solo en su agenda de trabajo, si no en su vida cotidiana y en sus entornos, que no es más que volver al inicio, a volver a entender a sus simpatizantes y entrar en sus contextos; entender a sus seguidores.

Esperemos ver que actor político logra aprovechar los nuevos escenarios de la comunicación política para lograr salir mejor posicionado.

POR JORGE REYES CRUZ