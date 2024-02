“Yo la limpio, es mía”: Mujer reclama a quienes se suben a la banqueta

Una mujer adulta mayor está dando mucho de qué hablar en Nuevo León, luego de que se diera a conocer un video donde reclama a usuarios del transporte público por usar la banqueta, pues señala que como ella la limpia le pertenece.

Así es el material rápidamente se volvió viral en redes sociales, desde donde numerosos comentarios se han vertido en torno a esta situación, pues la mayoría de la gente asegura que la mujer exagera en reclamar a los usuarios.

Los hechos ocurrieron en la colonia San Isidro, en el municipio de Apodaca, en Nuevo León, donde una mujer corre a quienes esperan el camión en un parabús que está frente a la puerta de su casa, para lo cual algunas personas dado el intenso calor optan por alejarse de la arada para tomar un poco de sombra.

Dicha acción es la que incomoda a la señora, quien argumenta que en la entrada de su hogar dejan basura y que por esa razón los corre cada vez que ve que alguien se acerca.

El video retomado por varios usuarios en internet y medio locales como @Apodaca_News en la red social X (antes Twitter), se aprecia como la mujer a quien le apodan ya “Lady Banquetas” videograba a una joven con su teléfono celular y sostiene una acalorada discusión.

La joven le reclama por qué la graba a lo que la mujer de avanzada edad le pide que se vaya a sentar al parabús, pero la usuaria del transporte público le dice que no se moverá porque le da de frente el sol, le asegura que no hace nada malo y no ensucia la banqueta.

Los segundos pasan y mientras más se dicen, los reclamos suben de tono entre ambas, pues la joven le comienza a decir que es una “vieja amargada”, mientras la mujer de edad avanzada le dice que “ella ni a vieja va a llegar”.

Acto seguido la dueña de la casa le comenta que ella es quien la limpia y como tal le pertenece, luego de esta declaración, la joven decide terminar el intercambio de palabras mencionando: “¿Cuál mugrero?, sí está bien señora, ya no me voy a poner a pelear con usted”.

Aparece en San Isidro #Apodaca la “Lady Banquetas” una señora que no le gusta que la gente se pare cerca de su casa en la parada de camión 🚍😂 Dice que no pueden pararse cerca de su casa por que ella barre y le dejan basura pero en el video no aparece nada, los pasajeros solo… pic.twitter.com/Sn9GrPMwJh — APODACA NEWS (@Apodaca_News) February 23, 2024

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR