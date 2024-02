Ricardo Casares habla por primera vez tras sufrir infarto

El conductor Ricardo Casares dio una entrevista en “Venga La Alegría” luego de haber sufrido un infarto, para comentar cómo se encuentra. El pasado 26 de febrero fue cuando sus compañeros de programa informaron que había sido trasladado de emergencia a un hospital, luego del incidente; ahí, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y ya está en recuperación. Durante la transmisión de hoy, 28 de febrero, “Ricky” mandó un video para sus fans y se dejó ver sonriente y con ánimo de recuperarse, además de que mandó un lindo mensaje.

El 27 de febrero, en su cuenta de Instagram, Casares compartió una breve historia en la que sólo puso la palabra “Gracias”, en alusión a todo el apoyo y buenos mensajes que recibió por parte de sus seguidores, amigos y familia. Ayer, en “Venga La Alegría” comunicaron que Ricardo ya se encuentra mejor y en recuperación, aunque aún se mantenía en recuperación. Hasta el momento no se ha revelado la fecha de su regreso a los foros de TV Azteca de manera definitiva.

¿Cómo está Ricardo Casares?

Mariana Casares, su hermana, comunicó que sus padres están con él y que pasó muy buena noche. También comunicó que antes de que acabe el día lo pasarán a terapia media y el fin de semana podría estar en su casa. Por su parte, él mencionó que: “Todavía no se les va a hacer… Todavía no… Aquí estoy. Gracias a mis compañeros, al Dani, que ustedes no conocen, pero me salvó la vida. A todos los que reaccionaron puntual y aquí estoy. Todavía bastante amoladón, me duele todo, tengo piquetes en todas partes, pero los quiero mucho y pronto estaría ahí con ustedes… Les debo un cachito la vida a todos… Los quiero”.

¡EN EXCLUSIVA! Estas son las primeras declaraciones de nuestro querido @rikardocasares despues del infarto que sufrió hace unos días antes de empezar nuestro programa. ¡Estamos felices de verte mejor y te esperamos con muchas ansias Ricky! 🙏🏻🥹✨ #VLA #RicardoCasares pic.twitter.com/JvLuVVOAwZ — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) February 28, 2024

Síntomas de un infarto:

• Dolor en el pecho que puede sentirse como presi??n, opresión, dolor, o sensación opresiva o de dolor.

• Dolor o molestias que se propagan al hombro, al brazo, a la espalda, al cuello, a la mandíbula, a los dientes o, a veces, a la parte superior del abdomen.

• Sudor frío.

• Fatiga.

• Acidez estomacal o indigestión.

• Aturdimiento o mareos repentinos.

• Náusea.

• Falta de aire.

¿Por qué ocurren los infartos, como el que sufrió Ricardo Casares?

De acuerdo con la Clínica Mayo: “el ataque cardíaco se produce cuando se bloquea o se reduce gravemente el flujo de sangre que va al corazón. Por lo general, la obstrucción se debe a una acumulación de grasa, colesterol y otras sustancias en las arterias del corazón (coronarias). Los depósitos de grasa que contienen colesterol se llaman placas. El proceso de acumulación de placas se llama ateroesclerosis”.

Además, la enfermedad de las arterias coronarias se presenta como el principal detonante de ataques cardíacos, ocasionados por el estrechamiento y obstrucción de las arterias coronarias debido a la acumulación de placas de colesterol. Esta condición reduce significativamente el flujo sanguíneo hacia el corazón.

Además de las obstrucciones arteriales, existen otras causas de ataques cardíacos como los espasmos de la arteria coronaria, ciertas infecciones virales incluyendo la COVID-19, y la disección espontánea de la arteria coronaria.

Factores de riesgo como la edad avanzada, el tabaquismo, la hipertensión arterial, niveles elevados de colesterol o triglicéridos, obesidad, diabetes, síndrome metabólico, antecedentes familiares de ataques cardíacos, falta de ejercicio, una dieta no saludable, estrés, consumo de drogas ilícitas, antecedentes de preeclampsia y condiciones autoinmunes, incrementan significativamente la probabilidad de sufrir un ataque cardíaco.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO