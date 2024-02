Tiempos de limpieza

El Rector DÁMASO ANAYA aseguró no detendrán las investigaciones por el saqueo detectado por la Auditoria Superior de la Federación que asciende a los 180 millones de pesos en los que se involucra a ex funcionarios estatales y universitarios.

Las observaciones son apenas un punto minúsculo del saqueo que se realizó en contra de la máxima casa de estudios por parte del ex gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

Apenas hace días, el RECTOR DÁMASO se entrevistó con el Auditor Superior de la Federación, DAVID COLMENARES quien le informó de las irregularidades para castigar el saqueo que se vivió en el interior de la UAT.

Otro hecho es que la ASF detectó que de los mil 691 millones que debería aportar la administración estatal a la UAT en el 2022 solamente depositó mil 190 millones 355 mil pesos.

Es decir, el Estado se quedó con 500 millones 195 mil pesos 200 pesos, recursos que desaparecieron.

Los recursos por ser carácter federal, seguramente, la denuncia se interpondrá ante la FGR.

Es el camino que debían seguir desde el principio, referente al desvió de recursos en otras dependencias de FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

Un porcentaje de los recursos se utilizan en la Secretaria de Salud, Secretaria de Obras Públicas y otras dependencias son del orden federal.

En Tamaulipas el combate a la corrupción es una política de estado, pero que desgraciadamente no es compartida por otras de las instituciones que se encuentran en manos de los que se fueron.

De la administración estatal azul saltaron al STJE, los magistrados como el ex subsecretario de ingresos MAURICIO GUERRA, la ex directora de Registro Civil, MARIA DEL ROSARIO “La China” GARZA HINOJOSA o el ex director jurídico de la ASE, AARÓN JOEL MEDINA LADRÓN DE GUEVARA, quienes llegaron en el 21.

Ellos fueron electos por un periodo de seis años, por lo que todavía les faltan años de servicio al cabecismo. Si dicen lo contrario, pues podrían probarlo.

Ante los obstáculos, la justicia federal puede ser el mejor camino y más corto para que se cumpla con un combate a la corrupción como una política de estado. Todos manejaron recursos federales.

Los mayores saqueos fueron en la Secretaria de Salud con GLORIA MOLINA GAMBOA, GILBERTO ESTRELLA en Seduma; MARIO GÓMEZ MONROY y en Obras Públicas, con CECILIA DEL ALTO. Manejaron recursos millonarios de la Federación. Es el momento que la Contraloría apriete, que los abogados no se equivoquen, son tiempos de limpieza en el combate a la corrupción.

Ayer, el alcalde CHUCHO NADER recibió licencia para separarse del cargo a partir del primero de marzo e incorporarse como candidato a la diputación federal por el V Distrito y lo hace con una calificación sobresaliente del 67.8 puntos que lo convierten en el presidente municipal mejor calificado del país.

Además, Tampico obtuvo la ratificación de la Calificadora PCR Verum como una administración con perspectiva estable a largo plazo, reiterándole la calificación AA/M, lo que refleja las buenas prácticas gubernamentales, gasto operativo eficiente y desarrollo de una obra pública acorde a las necesidades sociales de la población.

Por. Juan Antonio Montoya Báez

