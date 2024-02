VIDEO: Pasajero ‘pasado de copas’ le da tremendo cabezazo a azafato en pleno vuelo

EMIRATOS ARABES.- Un pasajero en estado de ebriedad protagonizó un altercado a bordo de un vuelo de Emirates Airlines que partía de Dubai con destino a Islamabad (Pakistán). El suceso tuvo lugar el pasado domingo (25 de febrero) por la noche en la sección de clase ejecutiva del avión.

Según informes, el hombre, completamente borracho, se volvió violento, enfrentándose a la tripulación de cabina a bordo del vuelo EK614. Las imágenes capturaron el momento en que el pasajero propinó un cabezazo a uno de los miembros masculinos del equipo antes de ser inmovilizado y esposado por la tripulación.

En un intento por controlar la situación, una azafata se apresuró con bridas negras de emergencia para cables, utilizadas para manejar a pasajeros rebeldes, asegurando al individuo en su asiento. Permaneció inmovilizado hasta que el Boeing 777 aterrizó alrededor de la 1:20 de la mañana (del lunes) en Islamabad. La policía del aeropuerto paquistaní lo detuvo inmediatamente tras el aterrizaje.

Reports suggest,a Drunk and unruly passenger onboard an Emirates Boeing B777-300ER aircraft operating a flight from Dubai (DXB) to Islamabad (ISB) created chaotic situation inflight,which forced the Emirates crew to restrain him & fasten his hands for rest of the flight.#unruly pic.twitter.com/JbKzZ6ZtZc

— FL360aero (@fl360aero) February 25, 2024