Esto es lo que debes saber sobre la Visa a mexicanos para viajar a Canadá

CIUDAD DE MÉXICO.-Los mexicanos tendrán que solicitar visa para viajar a Canadá. (Diego Rodríguez)

Desde este jueves, el gobierno de Canadá volvió a pedir visa a los visitantes mexicanos, anulando la medida autorizada en 2016 en la que sólo se necesitaba un aviso de viaje para ingresar al país como turista con una duración máxima de 6 meses. ¿Cómo me afectará en mi viaje? ¿Si no tengo visa canadiense, cómo ingreso? ¿Cuánto me va a costar el permiso? Éstas son algunas dudas que han surgido respecto a la nueva disposición.

¿Por qué Canadá volvió a pedir visa a los mexicanos?

Desde mediados de enero pasado, el primer ministro de Quebec, François Legault, denunció que ha habido un aumento masivo en el número de solicitudes de asilo de mexicanos. El mandatario local pidió en una carta al primer ministro Justin Trudeau imponer de nueva cuenta el requisito de para frenar la ola de migrantes mexicanos al asegurar que la situación se ha vuelto insostenible.

Durante todo 2023, México lideró en el número de peticiones de asilo con 25 mil 236, con lo que superó en solicitudes a migrantes originarios de Haití y Colombia. Legault señaló que la falta de necesidad de visado para los mexicanos contribuyó “en parte” a este aumento. De acuerdo al reporte de las autoridades canadienses, algunos mexicanos están usando el beneficio para volar primero a Canadá y luego cruzar ilegalmente a los Estados Unidos.

El gobierno estadunidense también ha estado pidiendo a Ottawa que restablezca el requisito de visa para frenar un fuerte aumento de los cruces ilegales desde Canadá hacia Estados Unidos.

Desde 2023, miles de migrantes aprovechan cruzar sin ningún límite esa frontera debido a que existen menos restricciones, y sobre todo, no hay un muro fronterizo fortificado entre ambas naciones. Se llegaron a reportar casos de migrantes que pedían taxis y viajaban en buses pagados por el gobierno para que los llevaran a localidades fronterizas y cruzar ilegalmente.

¿Desde cuándo aplica el visado para ir a Canadá?

Desde ya mismo. La medida entrará en vigor oficialmente a partir de este jueves a las 22:30 horas (tiempo del Centro de México), por lo que prácticamente hoy es el último día, antes de la hora fijada, en que se puede ingresar al país sin visa. De acuerdo con funcionarios consultados por la radiodifusora pública CBC, se espera que el nuevo requisito afecte a aproximadamente el 40% de todos los viajeros mexicanos a Canadá.

El gobierno del primer ministro conservador, Stephen Harper, ya había impuesto un requisito de visa a México en 2009 para frenar el flujo de solicitudes de asilo, pero el gobierno de Trudeau lo relajó en 2016.

¿A quiénes aplica la nueva visa canadiense?

Desde ahora, aplica a cualquier mexicano que quiera ingresar a Canadá como viajero. Pero la buena noticia es que las nuevas reglas no supondrán un retorno completo a las reglas impuestas antes de 2016. Los mexicanos con ciertos tipos de visas estadunidenses y aquellos que vengan a Canadá con permisos de estudio o trabajo no tendrán que obtener visas canadienses.

Además, los mexicanos que recibieron visas válidas bajo el sistema anterior en cualquier momento dentro de los últimos diez años no tendrán que volver a solicitarlas bajo los nuevos requisitos. Quien tramite la nueva visa se aplicará por un periodo de 10 años y permitirá al viajero ingresar a Canadá en varias ocasiones y permanecer hasta seis meses seguidos. Eso sí, los funcionarios de aduanas tendrán poder discrecional para limitar la duración de la visa o el número de visitas.

Tengo viaje a Canadá, pero no tengo visa, ¿qué procede?

Si habías tramitado un permiso eTA —el cual sirve para identificarte como extranjero en Canadá— para un viaje próximo, éste se cancelará de forma automática a partir de este momento y deberás tramitar un nuevo permiso, a menos que tengas una autorización de trabajo o estudio en vigor.

De momento, para poder ingresar a Canadá sin complicaciones se necesitan alguna de las dos tipos de visas: la estadunidense vigente o haber tenido visa canadiense de trabajo o de residente en los últimos 10 años. Eso sumado al pasaporte y al permiso eTA, por lo que las autoridades canadienses recomiendan que si aún no está planificado el vuelo, se tramite más adelante para evitar una saturación del sistema.

La embajada de Canadá en México advirtió que los viajeros mexicanos pueden sufrir demoras al llegar a los aeropuertos canadienses por los cambios en los requisitos de entrada, que serán aplicados formalmente a partir de mañana, 1 de marzo.

Añadió que los mexicanos que estén en Canadá y no tengan permiso de trabajo o estudio válido, podrán quedarse por el tiempo autorizado, pero se les cancelará su eTA. Añadió que si salen de Canadá y desean regresar, necesitarán visa o nueva eTA, si reúnen los requisitos.

¿Dónde se tramita y cuánto cuesta la visa de Canadá?

La visa de Canadá puede tramitar completamente en línea y tiene un costo de 100 dólares canadienses (unos mil 260 pesos mexicanos) y se deben presentar diversos documentos, los cuales se deben subir a la plataforma del Departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canada (IRCC). Los papeles que piden son:

•Pasaporte vigente con datos del visitante

•Llenar el formulario para aplicar la visa

•Una cuenta bancaria para comprobar ingresos

Generalmente se suelen aprobar todos los documentos en línea, pero es probable que las autoridades canadienses pidan más documentación, e incluso, exigir una entrevista y/o tomarte datos biométricos en la embajada de Canadá o en alguno de los consulados, mismos que tienen un costo adicional de hasta 85 dólares canadienses (unos mil 70 pesos mexicanos).

Para asuntos más detallados, como doble ciudadanía, menores de edad o algún otro tipo de visa en Canadá, las autoridades recomiendan revisar la página del Departamento de Inmigración para mayores detalles. Debido a que la medida se aplicará a partir de este jueves, no hay tiempo estimado de cuánto puede demorar el trámite de una visa a Canadá.

Con información de Excélsior