Le reclamaron por comerse una naranja, empleada doméstica revela lo peor de su trabajo

CIUDAD DE MÉXICO.- Ser empleada doméstica es una tarea muy pesada y poco valorada en México. Muchas trabajadoras han pasado por experiencias poco agradables. Recientemente, Eva María Beristain, en su canal de YouTube, subió un video para mostrar la realidad de esta ocupación y entrevistó a Monserrat Neri Sánchez, quien tiene cerca de 6 años en este oficio.

Con seis años de experiencia en la limpieza de hogares tras una dolorosa ruptura matrimonial, Monserrat ha tenido que buscar la forma de llevar dinero a su casa, pero algunas veces ha tenido que soportar situaciones poco agradables, como cuando hizo la limpieza de una casa y una oficina en en Coyoacán, donde, de 7 a.m. a 7 p.m., su labor era recompensada sólo con 300 pesos.

Trabajadora doméstica: le condicionaron la comida y el agua

Las vivencias de Monserrat no son anécdotas aisladas. Relató cómo, en una ocasión, el simple acto de tomar agua sin permiso desencadenó reclamos, muchos consideraron que eso es una falta de consideración básica. Más desconcertante fue cuando, después de haber sido invitada a consumir lo que quisiera, se enfrentó a una queja por haber tomado una naranja.

“En otra ocasión… Me contrataron para entrar a las 6 pm para salir a las 4 am del otro día, yo llegué comida y todo y la señora me dijo ‘puedes tomar lo que quieras’, pues agarro una naranja y al otro día me dijo que eran 5 barajan y que había tomado una… No sé si sus naranjas eran mágicas… De ahí me costó mucho aceptar comida o agua porque las personas son muy cambiante”, contó.

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN) para el último trimestre de 2022, aproximadamente 2.5 millones de personas, mayoritariamente mujeres, se dedican al trabajo doméstico remunerado. Estos trabajadores, que en promedio han completado ocho años de escolaridad, reciben un ingreso mensual medio de 3 mil 829 pesos, con una brecha notable entre géneros, siendo los hombres quienes perciben alrededor de 632 pesos más.

Empleadas domésticas, entre la informalidad y pocos beneficios

De acuerdo con cifras oficiales, este sector, predominantemente informal, incluye a un 96.1% de sus trabajadores, con condiciones laborales que frecuentemente carecen de los beneficios y protecciones que ofrece el empleo formal. La situación revela no solo disparidades económicas, sino también un reconocimiento insuficiente de la importancia y la dignidad de este trabajo.

Con información de HERALDO DE MÉXICO