X-mail: Elon Musk planea crear servicio de correo electrónico

CIUDAD DE MÉXICO.-El correo electrónico, una herramienta virtual fundamental en la comunicación actual, podría tener un nuevo competidor en el horizonte. Elon Musk, el visionario empresario detrás de empresas como Tesla y SpaceX, estaría considerando incursionar en este mercado, según los últimos rumores que circulan en línea. De ser cieros, llevará el nombre de X-mail.

Gmail, el popular servicio de correo electrónico de Google, ha dominado el mercado desde su lanzamiento en 2004. Sin embargo, con la posible entrada de Musk, la dinámica podría cambiar. Según Statista, una reconocida plataforma de estadísticas en línea, Gmail se ha posicionado como uno de los servicios más utilizados a nivel mundial.

Los rumores sobre el nuevo proyecto de Musk surgieron después de una interacción en la red social X, donde un ingeniero que aparentemente trabaja en una de las empresas de Musk preguntó sobre la posibilidad de crear una extensión de correo electrónico, denominada “X-mail”, en referencia al servicio de Google.

La respuesta de Musk fue reveladora: confirmó que el desarrollo de esta nueva herramienta estaba en marcha. Esto sugiere que Musk está considerando expandir su imperio empresarial hacia el ámbito de la comunicación digital, siguiendo los pasos de sus otras exitosas empresas como Neuralink, PayPal y Tesla.

Elon Musk says he’s creating “XMail” an alternative to Gmail. What you will prefer now. pic.twitter.com/t6fGbf7t6m

— buddy (@froozenzone) February 23, 2024