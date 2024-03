“Andrés Zorrilla”, el cuento

El delegado nacional de Morena en Tamaulipas, Mario Rafael Llergo Latournerie, le está dejando al “rojo vivo” el Estado al gobernador Américo Villarreal Anaya; el cercano y confidente del ex titular de SEGOB Adán Augusto López Hernández, está dejando muchas heridas abiertas.

En Ciudad Madero, estaba cantado, Erasmo González Robledo iba a ser el candidato, pero a Llergo, apenas ese día del destape lo conocieron los apuntados en la encuesta; en Tampico, la designación de Mónica Zacil Villarreal Anaya se hizo pública en medios de comunicación antes de que se enteraran las involucradas, eso no dejó nada contento a los grupos tampiqueños de Morena, deje usted de lado el resultado sino las formas del anuncio.

En Altamira, Mario Llergo no tuvo sobresaltos y no fue por su capacidad política sino porque Armando Martínez Manríquez tiene todo bajo conrol; el edil sabe perfectamente cada movimiento que se registra en su municipio, cuántos gramos y cada piedra que se mueve en Medrano; Armando tiene ojos hasta en el fondo de las lagunas y vasos lacustres que rodean la colonia Bahía, por eso está todo bajo control con su proyecto de reelección.

Armando Martínez Manríquez, “el doctor”, resultó favorecido en el proceso interno porque el pueblo bueno y sabio está con él, y seguramente le entregarán de nueva cuenta las llaves de la ciudad para que siga por tres años más tranformando su municipio.

No, Armando tampoco ha sido la “panacea”, claro que no, pero en la actualidad todo ciudadano y extraterrestre que visita el sur de Tamaulipas, ya sabe que existe Altamira, que la zona metropolitana de Tampico comienza con el territorio armandista en constante desarrollo y con una política ortodoxa de resultados.

En la intimidad… Mañana sábado el Partido Acción Nacional tiene en sus manos, en sus negociaciones, las de arriba, sí, las oscuras de los más altos jerarcas el futuro de Tampico y Ciudad Madero.

