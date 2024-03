Modelo de Playboy habría rechazado a Leonardo DiCaprio tras besarlo

El actor ganador de Oscar, Leonardo DiCaprio, es conocido por salir con hermosas y jóvenes mujeres, menores de 25 años. Sin embargo, parece que su encanto se acabó, ya que una modelo de Playboy reveló que supuestamente rechazó al histrión después de besarlo; aquí todos los detalles.

De acuerdo con el medio Page Six la modelo de Playboy, Hieke Konings, quien tiene 22 años de edad y más de 22 mil seguidores en Instagram, dijo que supuestamente se había besado con el actor Leonardo DiCaprio, pero después de la romántica acción rechazó la invitación de ir a un lugar más íntimo.

Hieke Konings rechazó a Leonardo DiCaprio cuando la invitó a su casa

Según la versión de la modelo de Playboy, Hieke Konings, todo sucedió en un club nocturno secreto de Los Ángeles, el cual se reserva el derecho de admisión, ya que solo asisten personas importantes. Ahí, la sensual y joven mujer identificó al actor de ‘Los asesinos de la Luna’.

“Lo vi sentado allí con su sudadera con capucha negra y su gorra negra, e hicimos contacto visual”, dijo Hieke Konings.

Después de ello, la modelo narró que un asistente de Leonardo DiCaprio se acercó a ella para invitarla a la mesa del actor y ahí fue donde ella comenzó a coquetear con el ganador del Oscar, hasta llegar a los besos.

“Nos besamos un rato y luego me pidió que fuera a su casa. Dije que no. Él reaccionó muy sorprendido. Por supuesto que no estaba acostumbrado. Cuando le dije que no lo conocía lo suficiente, respondió dulcemente, ‘respeto eso’. ¡Entonces recurrió a otra chica y la llevó a casa!”, dijo la sensual mujer.

¿Por qué la modelo de Playboy rechazó a Leonardo DiCaprio?

Tras confesar su romántico y desastroso encuentro con Leonardo DiCaprio, la modelo de Playboy, Hieke Konings, reveló que el actor no es el mejor besador con el que ha estado. Sin embargo, señaló cuáles fueron los verdaderos motivos de haber rechazado la invitación a su casa.

“Había oído de otras chicas algo que podía ser muy extraño. Por ejemplo, una amiga dijo que (Leonardo DiCaprio) se dejaba los audífonos puestos durante las relaciones sexuales porque no quería oírla, y otra dijo que incluso le puso una almohada en la cabeza”, comentó Hieke Konings.

Sin duda, esta historia de la modelo de Playboy, Hieke Konings, de haber rechazado a Leonardo DiCaprio después de besarlo, así como los supuestos fetiches extraños del actor, podrían dejar impactadas a algunas de sus fanáticas. No obstante, estos datos no se han confirmado con las versiones de otras jóvenes mujeres con las que ha salido el histrión de 49 años de edad.

