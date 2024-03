Plan ‘C’, activado

Al iniciar las campañas por la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión se activó el plan ‘C’ de Andrés Manuel López Obrador, consistente en orientar el voto en una misma línea (vertical) porque ambiciona alcanzar la mayoría absoluta del Poder Legislativo. Y, por supuesto, la calificada.

Sólo de esta forma prosperaría su proyecto reformatorio constitucional, que a lo largo de su gestión han impedido los senadores y diputados de las fracciones parlamentarias opositoras a morena y sus aliados del PVEM, PT y PES.

En el Senado de la República, actualmente los impulsores de la cuarta transformación suman 78 –requiriéndose 85 votos efectivos para modificar cualquier precepto constitucional– y en la cámara baja 274 (de los 334 que marca la ley para cambiar todo precepto de la Carta Magna) por lo que, las iniciativas del tabasqueño, no han prosperado.

Ciertamente, en ambos cuerpos colegiados morena sólo no alcanza ni la mayoría simple, por lo que, el ejército de candidatos propios y prestados, encabezados por Claudia Sheinbaum Pardo, tratarán de persuadir a los 98 millones 909 mil 770 electores que aparecen en la lista nominal para que el dos de junio próximo voten por ella y por todos los abanderados de morena y membretes asociados.

Advierto que la oposición –ésta involucra a Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz y Jorge Álvarez Máynez–, desde el arranque (mismo) del proceso electoral ha tenido altas y bajas, en cuanto a penetración con el conglomerado. Pero ahora ya en la carrera formal estimo que la mayoría de candidatos poco les aportaría a sus causas, debido al descrédito.

Esto no significa que los abanderados oficialistas cabalguen en caballo de hacienda. Nada de eso. Menos por adolecer, también en su mayoría, de los tres mandamientos trazados por López Obrador: ‘no mentir, no robar (y) no traicionar’.

A cada uno de los candidatos a escaños por la vía de mayoría relativa, bien se les conoce en las entidades que pretenden representar. Igual que a quienes buscan una curul federal –en ambos casos, hoy inician campaña–, lo que lleva a suponer que habría voto cruzado, en el mejor de los casos. O que, simple y llanamente, el abstencionismo les ganaría la partida otra vez, para que en el Congreso de la Unión se instalen ‘representantes populares’ de minorías participativas.

El plan ‘C’ lópezobradorista, igual, incluye un supuesto rompimiento de la coalición ‘Juntos seguimos haciendo historia’ en 12 entidades para elegir senadores y en 40 de los 300 distritos electorales (el caso de los diputados federales) por suponer que así se amarrarían 36 escaños –dos de mayoría relativa, por cada estado, más uno de primera minoría, con sus aliados–, y el total de espacios uninominales en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Respecto a este tema, el mandamás nacional de morena, Mario Martín Delgado Carrillo, ha revelado que se trata de una estrategia para buscar un mayor número de votos para su partido y los membretes aliados, pues, con la mayoría de los distritos y los plurinominales que proyectan, supone, será determinante para obtener la mayoría calificada en el Congreso de la Unión a fin de sacar avante las reformas constitucionales, que no ha podido lograr su tropa legislativa porque el bloque opositor (PAN-PRI-PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) han frenado todo intento de reforma constitucional.

La orientación de los mandatarios estatales (de corte morenista), hacía sus súbditos, para que se la jueguen con el membrete guinda, será preciso.

Ya lo es, en varios estados, pero los candidatos no ayudan ni se dejan ayudar –incluso los ‘autorizados’ para ser segundones y entrar al Senado a manera de primer minoría–, por creerse iluminados.

Esto podría acarrearle fuertes problemas al propietario del establo –es decir, López Obrador–, y, consecuentemente, a los caporales, por capricho de los nominados al creer que brillan con luz propia.

Según las estadísticas que ofrecen las empresas encuestadoras, tiene el partido guinda al menos asegurados (+/-) 50 millones de votos en todo el país, respecto a las contiendas presidencial y legislativa.

Sin embargo, los datos duros los tiene el inquilino de Palacio Nacional.



Redistritación

Aquí en Tamaulipas por ordenamiento del Instituto Nacional Electoral (INE) se suprimió un distrito, ocasionando confusión a los ciudadanos que tienen derecho al voto.

La nueva composición determina como áreas de influencia, éstas:

Primer distrito, con cabecera en Nuevo Laredo, está conformado por la población local;

Segundo distrito, con cabecera en Reynosa, lo integran los municipios de Miguel Alemán, Guerrero, Mier, Camargo y Gustavo Díaz Ordaz;

Tercer distrito, con cabecera en Río Bravo, lo componen: Abasolo, Burgos, Cruillas, Jiménez, Mainero, Matamoros, Méndez, Padilla, Río Bravo, San Carlos, San Fernando, San Nicolás, Soto la Marina, Valle Hermoso y Villagrán.

Cuarto distrito, con cabecera en Matamoros, abarca solamente la zona urbana de esa ciudad fronteriza:

Quinto distrito, con cabecera en Ciudad Victoria, está conformado por los municipios de Bustamante, Casas, Güémez, Hidalgo, Jaumave, Llera, Miquihuana, Palmillas, Tula y Victoria.

Sexto distrito, con cabecera en Ciudad Mante, los integran, Aldama, Antiguo Morelos, Gómez Farías, González, Nuevo Morelos, Ocampo, Xicoténcatl, El Mante y Altamira.

Séptimo distrito: Camargo, Guerrero, Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán y Reynosa (que es cabecera).

Octavo distrito: Ciudad Madero y Tampico (la cabecera).

POR JUAN SÁNCHEZ MENDOZA

Correo: jusam_gg@hotmail.com