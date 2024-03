Realizan ciudadanos mega manifestación contra alcalde de Reynosa

REYNOSA, TAMAULIPAS.- Ni el frío, ni la lluvia frenó a miles de habitantes, tianguistas, y taxistas de Reynosa, a salir a las calles a manifestarse contra el alcalde Carlos Peña Ortiz, por las condiciones lastimosas en que tiene a la ciudad.

En punto de las 9:00 horas de este viernes 1 de marzo, los manifestantes con pancartas y mantas en mano iniciaron una mega marcha desde un conocido centro comercial del bulevar Morelos hasta la presidencia municipal para exigir la ‘no reelección de Peña Ortiz’.

Y es que aseguran, que el alcalde de Reynosa no merece estar en el cargo tres años más, pues tiene a la ciudad abandonada, calles destrozadas, con miles de fugas de agua, con falta de alumbrado público, con una grave crisis de inseguridad, violencia, e imponiendo cobro de cuotas excesivas a tianguistas y a vendedores ambulantes.

“Pero lo más grave, es que en vez de ponerse a trabajar en solucionar todos los problemas, Carlos Peña se ha dedicado a buscar nuevas estrategias recaudatorias para amolar más al pueblo, para cobrarle más impuestos”, indicó uno de los líderes de tianguistas.

“A nosotros los comerciantes de tianguis solo nos están afectando con cobros excesivos”. Al inicio de esta administración nos cobraban 30 pesos de piso, nos aumentaron a 105 pesos, y ahora nos quieren aumentar a 300 pesos, por día”, aseguró.

“Nos vemos afectados por los cobros excesivos, todo lo que nos prometieron no han cumplido, y claro que esta situación está afectando a nuestros hogares”.

“Nosotros cumplimos con la cuota municipal, pero no vemos respuesta, no vemos obras en nuestras colonias, baches como nunca, fugas de aguas al por mayor, el agua potable no llega a las casas, y la inseguridad que estamos viviendo ya no se puede tolerar”, aseguró.

El comerciante agregó, que ellos tienen que pagar su cuota municipal de inmediato, pero en sus tianguis a cada rato les roban, los amenazan, y de parte del gobierno municipal solo les hacen cobros excesivos, pero no hay respuestas para soluciones.

Reconoció, que sí han tenido acercamiento con las autoridades municipales, pero nunca han cumplido, solo los atienden, pero no solucionan nada.

En las pancartas de los manifestantes se leían textos contra el alcalde por las carencias de servicios y obras públicas en las colonias, “Parece que vivimos en la luna, por tanto cráter, fuera makito”. “Simplemente, te queremos fuera”, entre otras consignas.

Los manifestantes llegaron a la plaza Principal para manifestarse frente a Palacio Municipal, desde donde exigieron al partido MORENA, la no reelección de Carlos Peña Ortiz.

La alcaldía cerró sus puertas y fue resguardada por guardias del alcalde, mientras que elementos de la Guardia Estatal, desplegaron un operativo para evitar cualquier situación y salvaguardar la integridad de manifestantes y de trabajadores municipales.

Para concluir, cabe destacar que la manifestación desquició las vialidades, pero la gran mayoría de los automovilistas, tocaban su claxon en apoyo a los manifestantes.

Por Julio Manuel Loya Guzmán