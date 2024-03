Vanessa Guzmán revela terrible diagnóstico mental

Vanessa Guzmán se convirtió en tendencia en redes sociales durante las últimas horas y esto se debe a que la talentosa actriz reveló durante una entrevista que recibió un terrible diagnóstico respecto a su salud mental, por lo que, como era de esperarse, las palabras de la también modelo y fisicoculturista preocuparon a sus fans, además, revivió la polémica en torno a su mala relación con sus excompañeros de “Atrévete a soñar”.

Estas declaraciones de Vanessa Guzmán fueron vertidas durante una entrevista que le concedió al programa de espectáculos “De Primera Mano” en la cual, fue cuestionada de manera directa de las acusaciones que hicieron en su contra algunos de los actores con los que participó en “Atrévete a soñar” como René Stricker, Cynthia Klitbo y Violeta Isfel en el que la acusaban de ser “prepotente y pesada”, por lo que reconoció que su comportamiento no fue el adecuado, sin embargo, señaló que esto se debía a una delicada condición mental.

¿Cuáles son las afectaciones mentales que tiene Vanessa Guzmán?

Durante la entrevista con Addis Tuñón, Vanessa Guzmán señaló que sus actitudes con sus compañeros se debían a que constantemente se encontraba en depresión por todo lo que implicaba la fama, además, mencionó que fue diagnosticada con ataques de pánico y ansiedad por lo que para evitar sufrir una crisis tenía que mantenerse alejada de sus compañeros.

Es importante señalar que, Vanessa Guzmán mencionó que sigue lidiando contra estos padecimientos mentales, sin embargo, detalló que no pretende recurrir al uso de medicamentos, además, mencionó que se encuentra en una lucha constante por dominar sus emociones, no obstante, en algunas ocasiones le es necesario tomarse algunos minutos libres antes de poder retomar sus actividades.

“Sí (estoy diagnosticada), con ataques de pánico y ansiedad, bastante controlados, trato y no estoy en medicamentos, trato de controlarlo y hacerlo lo mejor que puedo, pero en el momento en el que siento que se desfasa o que lo necesito, porque puedes tener picos álgidos como picos depresivos y la gente no lo sabe”, explicó.

Para cerrar, Vanessa Guzmán mencionó que una de sus mayores prioridades en la actualidad es volver a la pantalla chica a derrochar talento, sin embargo, señaló que pondría las cosas muy en claro con la producción pues no le gustaría que se generara un nuevo escándalo como el que tiene con sus excompañeros de “Atrévete a soñar”.

“Como lo hice en la última producción, tuve que sentarme y platicar exactamente claramente qué me pasa, que si manifiesto algo es porque realmente lo siento y lo único que les pido son dos minutos por si tengo que tomar el medicamento, o un espacio o si tengo que respirar porque la multitud, sobre todo cuando tenemos escena de mucha gente, si me das cinco minutos todo va a influir más rápido que si no logro controlar y entonces es ahí donde puede haber una reacción que va a ser mal interpretadas, pero quiero que la gente entienda que esas reacciones no son controlables”, finalizó la actriz.

