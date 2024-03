“El Patrón” se deslinda de imitador que le entregó flores a Xóchitl Gálvez

MÉXICO.- Luego de que se reportó que se hizo presente en la última ‘Mañanera de la Verdad’ de Xóchitl Gálvez para regalarle un ramo de flores ‘buchón’, el tiktoker conocido como El Patrón se deslindó y acusó que se trató de un imitador.

Y es que ante los comentarios recibidos por supuestamente haberle entregado flores a la candidata presidencial de la alianza PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez, El Patrón publicó en sus cuentas de redes sociales un video aclaratorio del asunto.

“El Patrón” es un personaje de TikTok con más de 3.2 millones de seguidores que se ha vuelto viral por entregarle ramos buchones a los clientes de su florería, a quienes se refiere como ‘señoritas’ o ‘señoritos’.

El Patrón asegura “no prestarse a juegos políticos” y no haberle entregado flores a Xóchitl Gálvez

En un video publicado a través de su cuenta de TikTok, El Patrón aclaró que no fue él quien le entregó flores a Xóchitl Gálvez al final de su conferencia ‘Mañanera de la Verdad’, sino que habría sido un imitador.

Dijo que independientemente si están bien o mal las ideas de los candidatos, no le interesa involucrarse con personajes políticos para fines proselitistas, sin importar de quién se trate.

“Solo para aclarar, yo no le entregue flores a ningún personaje de la política mexicana que empiece con X. Estarán bien o mal sus ideas, pero a mí no me interesa, y como a mi no me interesa, no me presto a juegos políticos”, expresó el popular creador de contenidos.

El Patrón no descartó que el ramo de flores ‘buchón’ que le fue entregado a Xóchitl sí haya sido adquirido de su negocio, pues dijo que no puede negarlo dado que ante todo está su negocio de florería.

Sin embargo, remarcó que no usaría sus redes sociales ni su imagen para cualquier fin político.

Por su parte, Xóchitl Gálvez, quien presumió en sus redes sociales haber recibido su ramo buchón de El Patrón, no ha reaccionado a la aclaración. Hoy viernes 1 de marzo inició su campaña rumbo a las elecciones presidenciales del 2 de junio.