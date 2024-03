Sherlyn revela que no podrá volver a ser madre

MÉXICO.- Después de haberse convertido en mamá del pequeño André, Sherly comentó sus deseos de convertirse en madre nuevamente. Sin embargo, los planes no han resultado como ella quería y reveló entre lágrimas que debe replantearse la idea de tener otro hijo, esto debido a que el procedimiento al que se sometió no resultó como era deseado.

La actriz concibió a su hijo mediante fecundación in vitro y tras su nacimiento expresó la enorme felicidad que la embargó el convertirse en madre por primera vez. Pues compartió que desde muy joven tenía deseos de tener un bebé, pero tras algunas relaciones amorosas fallidas, decidió someterse al proceso para no esperar “al hombre ideal” que le ayudara a concebir.

Sherlyn comparte triste noticia con sus seguidores

La actriz compartió una lamentable noticia con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. Sherlyn confesó que después de varios meses de empezar nuevamente el procedimiento para su segundo hijo, la situación no resultó como esperaba debido a que no podrá volver a embarazarse, al menos no, por el momento.

“Hicimos todo un procedimiento para extraer los óvulos, fecundarlos y tenerlos en breve listos para poder embarazarme nuevamente, y de los cinco embriones que se tenían, que se mandaron a analizar, ninguno es buen candidato para implantar (…) Lloré, hablé con gente que amo, con mi mamá, con mi familia. La verdad es que sí lloré mucho”, relató visiblemente afectada.

De acuerdo con lo mencionado por la actriz de telenovelas, no podrá convertirse en madre, al menos no por el momento debido a que los embriones que iban a ser fecundados, ninguno fue candidato para realizar la fecundación in vitro. Debido a ello, tendrá que empezar nuevamente con el procedimiento, lo cual la hizo sentirse vulnerable y a replantearse la idea de ser mamá otra vez.

Sherlyn estaba emocionada con el proceso de ser mamá por segunda vez

Hace un par de meses, Sherlyn de 38 años, compartió con sus seguidores que iniciaría nuevamente el tratamiento para tener a su segundo bebé. Con varios videos, la actriz mostró que el proceso no estaba siendo nada fácil, pues incluso someterse a él estaba siendo doloroso. Pero podía obtener fortaleza de su madre y su hermana, quienes han estado con ella para cumplir su sueño.

“No puedo decirles que va a pasar porque Dios no revela sus planes”, comentó en aquel momento. “Pero si se da la bendición de tener otro bebé, les prometo que crecerá con todo el amor del mundo como ha crecido ¡André nuestro bebé!”.

