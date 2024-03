El cabecismo da y quita

Fue un debate acalorado, intenso, pero a final de cuentas los integrantes de la Comisión Permanente del PAN en Tamaulipas votaron para designar a varios candidatos y candidatas que estaban pendientes de definir.

Aspirantes a varias Alcaldías y diputaciones locales fueron sometidos al escrutinio de los consejeros, identificados en su mayoría con la cofradía cabecista que controla el partido y sus órganos de dirección, pero su decisión no dejó contentos a todos.

Los casos que atrajeron la atención este sábado se fueron las definiciones de las candidaturas a las Presidencias Municipales de Tampico y Ciudad Madero, en donde se repartieron posiciones para la corriente incondicional a Francisco e Ismael García Cabeza de Vaca y para quienes pertenecen al grupo del Alcalde con licencia Chucho Nader.

En Ciudad Madero el diputado local Carlos Fernández Altamirano logró la candidatura al obtener 21 votos contra 9 de Andrés González Galván, quien en el poco tiempo que estuvo haciendo trabajo en el territorio logró convertirse en un competidor que metió presión a los demás en la contienda interna. Andrés renunció a su cargo como presidente del Supremo Tribunal de Justicia en la zona para buscar la nominación panista a la Alcaldía de Madero y se mantendrá trabajando en el proyecto común, apoyando tanto a Carlos como a Chucho Nader, el candidato a la diputación federal por el distrito 8. En cuanto a Tampico, los integrantes de la Comisión Permanente votaron para que la diputada federal con licencia Rosa María González Azcárraga fuera la candidata panista a la Alcaldía.

Esa votación en particular también concentró el debate y le dio a González Azcárraga una ventaja impensable frente al diputado Edmundo “Mon” Marón: 30 votos contra 1.

Y digo que es un resultado impensable si vemos los números, porque la Comisión Permanente está controlada por los cabecistas, quienes evidentemente atendieron una indicación de Francisco e Ismael para respaldar a Rosa María, a pesar de que en el territorio “Mon” tiene más presencia que la diputada.

Marón se mostraba confiado todavía este fin de semana, porque sus mediciones le daban una ventaja sólida en la competencia interna y estaba optimista ante la posibilidad de ser el candidato.

Sin embargo, los cabecistas le dieron la espalda por órdenes de Francisco e Ismael García Cabeza de Vaca. No hay otra explicación creíble. Ahora, indiscutiblemente para los dos candidatos de la coalición vienen retos grandes, pues por un lado Carlos tendrá que enfrentar la maquinaria que respaldará el proyecto de Erasmo González Robledo, el abanderado morenista y favorito para ganar, según las encuestas.

Fernández Altamirano no tendrá una campaña fácil y por el contrario, deberá aplicarse al máximo para tratar de alcanzar la ventaja que le lleva Erasmo. Además, en la integración de su planilla tendrá que lidiar con los grupitos internos que siempre se reparten las regidurías, pero no trabajan en campo. En cuanto a su aportación a la fórmula que complementan Ibeth Quintá como candidata a diputada local por el distrito 20 y Chucho Nader en el distrito 8 federal, Carlos también tendrá que movilizar la estructura que tenga para que se note su aportación en votos y no sea una carga para el Alcalde panista con licencia. Respecto a Tampico, ante lo sucedido, “Mon” podría regresar al Congreso para reintegrarse o bien, tomar la suplencia en el Senado, ahora que Ismael García Cabeza de Vaca se separó para saltar a una diputación local plurinominal. Hasta anoche no había hecho un pronunciamiento sobre su próximo destino.

En ese sentido, el reto de la candidata panista Rosa María González Azcárraga no es menor, pues de entrada tendrá que empezar hacer ahora sí trabajo de campo, establecer contacto con la gente de las colonias y esforzarse para responder a las expectativas de darle continuidad al gobierno realizado por Chucho Nader.

A diferencia de su competidor, Rosa María no operó una oficina de gestión y de atención a los ciudadanos como diputada federal. Eso cuenta mucho. Fue lo mismo que sucedió con la diputada Nora Gómez, un verdadero caso perdido.

Sin embargo, una de las ventajas que tiene González Azcárraga es que al tener la confianza y el respaldo de Chucho Nader, en automático recibirá todo el apoyo de la estructura que acompaña al Alcalde con licencia.

Eso, en la contienda puede hacer la diferencia contra la candidata de Morena, Mónica Villarreal Anaya. Otras decisiones que pasaron por la Comisión Permanente del PAN estatal fueron las designaciones de José Abdo Schekaibán Ongay y María Magdalena, la exalcaldesa priísta, como candidatos a las diputaciones locales por los distritos norte y sur de la ciudad.

“EL SEÑOR DE LAS LIGAS” Y SU ESTELA HEDIONDA

Ayer se realizó en Tampico una reunión informativa del Movimiento Nacional por la Esperanza, que encabeza René Bejarano Martínez, a quien hace 20 años se le empezó a conocer como “El Señor de las Ligas”.

Hoy justamente hace 20 años, Bejarano fue exhibido en televisión nacional cuando se mostró un vídeo en el que recibía fajos de billetes por parte de una persona, a quien después se identificó como Carlos Ahumada. Fue tanta la ansiedad de Bejarano ante la enorme cantidad de dinero, que se guardó en los bolsillos del saco las ligas con que venían sujetados los abultados fajos de billetes, de ahí el mote. El ahora dirigente del Movimiento Nacional por la Esperanza pasó solamente 8 meses en la cárcel, acusado de delitos como lavado de dinero, uso de recursos de procedencia ilícita y delitos electorales. Pagó 171 mil pesos y salió libre.

Así de simple. ¿A qué viene esto? Pues a que la organización de Bejarano trabaja muy de cerca con Morena en sus campañas y ahora acaba de incluir a Tampico entre las ciudades en las que apoyará a los candidatos morenistas.

Alguien debería advertirles a las candidatas y candidatos de ese partido en Tampico y Ciudad Madero lo que significa ligarse -vaya paradoja- a Bejarano, especialmente porque la Cuatrote insiste en combatir la corrupción.