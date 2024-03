Juan Rivera hace fuerte amenaza a Alfredo Adame por insultar a su madre

MÉXICO.-

Aunque la tensión ha disminuido entre Lupillo Rivera y Alfredo Adame en “La Casa de los Famosos”, la familia del cantante se mostró molesta por los insultos que lanzó el conductor contra su mamá, Rosa Saavedra. Al respecto, su hermano, Juan, no dudó en hacer una fuerte amenaza al también actor asegurando que podría ser él quien se “encargue” de vengar lo que dijo durante su pelea.

Juan Rivera lanza amenaza contra Alfredo Adame

Pese a que Juan Rivera aseguró que no apoyaría a su hermano durante su participación en el reality show, en el reciente episodio de su podcast reveló a su mamá que tras la pelea de Lupillo con Alfredo Adame estuvo a punto de enviar un vehículo afuera de las instalaciones para hacerle saber que sería él quien se vengaría de lo que le dijo el conductor durante su intensa pelea.

“La verdad, el otro día le iba a mandar uno (un carrito), cuando Adame dijo eso”, sobre lo que le diría respondió: “Qué él hiciera su jale, qué tranquilo. En cuanto saliera aquel me encargaba yo. Y le mandé un mensaje a la gente de Telemundo”. Doña Rosa intervino y señaló que Lupillo ya hizo su propia amenaza y de pasarle algo a Adame él sería culpado: “Si le pasa algo a ese viejillo, se cae de un tropezón… Y van a decir que fue Lupe, por eso no debe uno de hablar. Mejor calladito te miras más bonito”.

Amenaza de Lupillo Rivera a Alfredo Adame

Las amenazas entre los participantes de “La Casa de los Famosos” no se detuvieron tras la pelea, pues el cantante no dudó en hacerle una advertencia el conductor: “Las ofensas desde mi madre no las perdono y la venganza es de un plato frío. Sino me puedo vengar aquí en la casa, me voy a vengar afuera y eso lo digo públicamente”.

Por otra parte, Alfredo Adame también amagó con quemar la casa del también compositor si es que era eliminado del programa: “Donde me hubieran sacado, pasado mañana estuviera en California quemándole su casa al pend*** de Lupillo”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO