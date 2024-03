Adamari López revela que estuvo en un coma inducido tras padecer influenza

Adamari López ha tenido que enfrentarse muchas veces a complicaciones de salud, pues no solamente padeció cáncer, sino que también sufrió de un cuadro grave de influenza, el cual la mandó al hospital y hasta hizo que entrara en coma. La actriz, de 52 años, habló sobre la temporada que estuvo en este estado y cómo fue que llegó a estar tan enferma.

Este fin de semana, la también conductora estuvo en entrevista con Yordi Rosado, con el que habló de su carrera y su vida personal, así como sus difíciles momentos al enfrentar difíciles enfermedades. Si bien la actriz habló del cáncer de mama, también compartió su experiencia al contagiarse de influenza, ya que los doctores la sometieron a coma inducido.

Adamari López habla de su experiencia con la influenza

“Yo pasé un susto muy grande con lo de la influenza, a mí me dio lo que yo pensaba que era un catarro y se me fue complicando y como no soy de ir al doctor pensé que se me iba a quitar porque era una gripe”, destacó la protagonista de “Amigas y Rivales”, quien contó que hasta se fue de viaje de trabajo y continúo su labor como conductora a pesar de que se sentía muy mal.

A pesar de que días después la presentadora puertorriqueña asistió al doctor y le recomendó algunos medicamentos, se seguía sintiendo mal. Adamari López indicó que un día al intentar cargar a su hija, Alaïa, estuvo a punto de desmayarse, por lo que inmediatamente le habló a una de sus amigas que trabajaba en un hospital, quien fue la encargada de llevarla a la clínica.

Adamari López estuvo en coma por tres semanas

López relató que no recuerda mucho al respecto, pues después de entrar al nosocomio y hacerle unos estudios, la pusieron en coma. “Recuerdo abrir la puerta del auto y de ahí no me acuerdo de nada más. Yo caminé al hospital, me preguntaron y me hicieron mil estudios, pero no lo recuerdo y de ahí entré en un coma inducido y me vi súper mal, me lo cuenta porque yo no lo recuerdo”, mencionó.

“Mi hermano dice que yo lo llamaba con la mano, pero no podía respirar. No lo recuerdo, solo recuerdo despertarme, ver fotos de mi hija, un rosario, dibujos de los niños que van en la escuela con mi hija que me hicieron dibujos y un tubo en la garganta. No entendía que estaba pasando, el desentubarme fue horrible. Fue un golpe duro por lo que me contaron, las fotos y me costó trabajo caminar, perdí masa muscular, así que todo era una motivación que tenía que estar bien en algún momento”, relató la conductora.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO