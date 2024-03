Medio Metro estaría mintiendo, pruebas confirmarían que no fue mordido por un perro con rabia

El año pasado el bailarín José Rodríguez, mejor conocido como Medio Metro, se convirtió en la sensación del Internet y desde entonces no ha dejado de ser noticia en el mundo del entretenimiento; sin embargo, en las últimas horas su nombre se volvió viral en redes sociales porque fue mordido por un perro con rabia. Tras ello se dio a conocer que fue hospitalizado y que su estado de salud es grave.

Mientras sus fans y haters se dijeron preocupados por el bienestar el bailarín, ya que la rabia en humanos es una enfermedad mortal, también se dio a conocer que el personaje estaría mintiendo con fines que todavía no se conocen. Esta teoría ha ganado mucha popularidad en X, antes Twitter, esto a pesar de que también se filtró una foto de Medio Metro en una cama de hospital recibiendo atención médica.

Revelan pruebas que demostrarían que Medio Metro mintió sobre la mordedura de un perro con rabia

Luego de que la preocupación sobre el estado de salud del bailarín que se peleó con Sonido Pirata, en redes sociales se hicieron virales algunas supuestas pruebas con las que quedaría en claro que Medio Metro habría mentido sobre la situación. Ante ello, muchos usuarios se dijeron convencidos de que este famoso personaje estaría buscando hacerse publicidad para no quedar en el olvido.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, el periodista Mafiantv compartió la foto viral de José Rodríguez en una cama de hospital recibiendo atención médica tras su mordida de perro con rabia. Con ella agregó un mensaje en el que expuso las pruebas definitivas para determinar que el caso estaría montado, algunas de ellas son:

Trae puesta ropa de civil y no la clásica bata de hospital.

No está canalizado.

No se aprecian instrumentales médicos.

La única máquina que se alcanza a ver estaría apagada.

“LA GRAN MENTIRA del supuesto accidente de #MedioMetro es más que evidente… qué persona grave podría estar en un hospital con ropa de civil, sin canalizar, sin ningún artefacto médico y al lado de máquinas apagadas… solo un tonto se cree estas artimañas”, fue el mensaje que escribió Mafiantv en X.

Internautas coinciden en que Medio Metro mintió sobre haber sido mordido por un perro y dejaron comentarios como:

Se quiere hacer más publicidad porque ya nadie lo pela ni hablan de él qué lástima para comer lo que tiene que hacer.

Es vato ya está en decadencia ni en el circo lo quieren quieren facturar como sea.

Ya no me extraña!

Ahhh medio mentiras, y taka taka taka taka.

CON INFORMACION DE EL HERALDO DE MÉXICO