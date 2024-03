Mujer se somete a reducción de senos, pero le vuelven a crecer

Contrario a lo que podría esperarse, para muchas mujeres tener senos grandes significa una enorme incomodidad, debido a que muchas veces no encuentran la talla de ropa adecuada, es incomodo realizar ejercicio, o bien, llegan a pesar tanto que provocan dolores de espalda.

Fue así como una joven instructora de yoga se realizó, hace 8 años una reducción de senos ante los problemas que le ocasionaban, sin embrago nunca se imaginó que tiempo después tendría que regresar al quirófano por la misma razón, ya que sus atributos, extrañamente volvieron a crecer.

Echo Elliott se sometió a una segunda cirugía de reducción de senos después de que comenzaron a crecer nuevamente y ahora está “aterrorizada” de que puedan volver a hincharse, incluso aseguró que “más grandes que nunca” ocho años después de su primera operación.

Y es que la joven de 28 años, originaria de Birmingham, Reino Unido, llevaba mucho tiempo sufriendo dolores de cabeza y articulaciones, por lo que no tuvo más remedio que pagar una segunda cirugía.

“Fue la mejor decisión de mi vida, creo que todos pueden ver que luzco más ligera y feliz, pero tengo miedo de que vuelvan a crecer”, dijo en un video compartido en Instagram.

Echo recurrió por primera vez a la cirugía a la edad de 21 años para cambiar un busto extremadamente pesado de 30KK por una copa D, pero sus senos comenzaron a crecer nuevamente en 2020 y en el momento de su segunda operación, eran “más grandes que nunca”.

Antes de pasar por el quirófano, Echo dijo que sufría de fuertes dolores de espalda y hombros y que también estaba cohibida.

“Era como una sensación constante de arrastre entre mis omóplatos, sentí como si me estuvieran tirando la cabeza hacia abajo, no me gustaba salir de casa y no quería llamar la atención. La gente simplemente veía mis pechos primero”.

A la joven le resultaba difícil encontrar sujetadores y ropa que se ajustaran a su gran busto y su pequeña figura, por lo que a menudo recurría a jerseys holgados.

De acuerdo con especialistas, aunque el nuevo crecimiento de los senos después de la cirugía es poco común, no es algo inaudito.

Un estudio estadounidense encontró que una de cada cinco pacientes experimentó algún grado de crecimiento mamario, pero el aumento de tamaño fue bastante pequeño.

En tanto, el Centro de Cirugía, existen varias razones por las que algunas personas ven que sus senos reaparecen después de someterse a una cirugía para hacerlos más pequeños, incluidos cambios hormonales, aumento de peso y embarazo.

Una reducción de senos implica extirpar una sección de la parte inferior del seno. El pezón también se mueve a una posición más alta.

